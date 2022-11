L’hub vaccinale di Palermo trasloca dalla Fiera, ecco dove sarà allestito

24/11/2022

Una nuova struttura potrà accogliere l’hub delle vaccinazioni anti-Covid a Palermo. I padiglioni della Fiera del Mediterraneo, infatti, verranno liberati nelle prossime settimane ed è partita la ricerca di una nuova sede.

Ecco dove sarà allestito l’hub di Palermo

L’hub dunque cambierà sede. La nuova casa dell’hub è stata trovata presso l’Istituto Principe di Castelnuovo, ente vigilato dall’assessorato regionale della Famiglia, politiche sociali e lavoro. I locali sono stati individuati nel corso di un incontro tra l’assessore alla Famiglia, Nuccia Albano, e il commissario per l’emergenza Covid, Renato Costa, delegato dall’assessore alla Salute, Giovanna Volo.

I locali in viale del Fante

Dopo la notizia del trasloco dell’hub che è stato attivato fin dalle prime fasi della pandemia, sia per l’esecuzione dei tamponi, sia per i vaccini, si è presentato il problema del reperimento di un luogo idoneo per ospitare le vaccinazioni. Scelta ricaduta sull’Istituto di viale del Fante 66. “Stiamo avviando tutti gli iter necessari per attivare con urgenza la nuova struttura”, hanno fatto sapere Albano e Volo.

Intanto aumentano casi e ricoveri

Nella settimana dal 14 al 20 novembre si è registrata una risalita della curva epidemica. I nuovi positivi sono stati 10.839 (+7,65% rispetto alla settimana precedente) con un’incidenza di 225,74 casi per 100 mila abitanti. Il tasso di nuovi positivi più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Enna (incidenza di 251,95 casi), Trapani (251,67) e Catania (250,46). Le fasce d’età maggiormente a rischio sono risultate quelle tra i 60 e i 69 anni (incidenza di 302,63), tra i 70 e i 79 anni (291,85) e tra gli 80 e gli 89 anni (289,34). Nella settimana in esame le nuove ospedalizzazioni sono aumentate e oltre la metà dei pazienti è risultata non vaccinata.

I vaccini

Per quanto riguarda la campagna vaccinale la settimana di riferimento è quella dal 16 al 22 novembre. Nella fascia di età 5-11 anni, i vaccinati con almeno una dose si attestano al 24,82%. Sono invece 65.846 i bambini che hanno completato il ciclo primario di vaccinazione con una percentuale del 21,36. Gli over 12 vaccinati con almeno una dose sono il 90,86%, mentre la percentuale di chi ha completato il ciclo primario è pari all’89,51% del target regionale. I vaccinati con terza dose sono 2.769.337 pari al 72,37% degli aventi diritto.