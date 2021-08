Non sarebbe in gravi condizioni

Un bimbo di appena 10 giorni, di Caltanissetta, arrivato con la febbre alta al pronto soccorso infettivologico dell’ospedale Sant’Elia, è risultato positivo al Covid-19. Ad accompagnare il neonato la zia che, sottoposta a tampone, è risultata a sua volta positiva. I medici hanno disposto il trasferimento del neonato, che non sarebbe in gravi condizioni, all’ospedale Cervello di Palermo.

Focolai a Caltanissetta

Tra ieri pomeriggio e stanotte all’ospedale Sant’Elia sono state ricoverate sei persone con polmonite da Covid-19, cinque delle quali non vaccinate. L’altra è una paziente con diverse patologie. In provincia di Caltanissetta attualmente si registrano 1.519 positivi, 48 dei quali ricoverati nel reparto di Malattie Infettive.

Altri neonati a Palermo

Pochi giorni fa è stato nuovamente intubato il neonato di 2 mesi positivo alla variante inglese e ricoverato nel reparto di Terapia intensiva neonatale dell’ospedale Cervello di Palermo. Il piccolo sarebbe stato contagiato dalla mamma.

Un’altra bimba nata nell’agrigentino di appena 10 giorni è stata ricoverata in terapia intensiva all’ospedale Cervello di Palermo. Nonostante l’iniziale apprensione le sue condizioni non destano preoccupazioni, così come quelle di altri due neonati – figli di due donne diverse ma entrambe Covid positive – che si trovano nell’area grigia.

Contagi, Sicilia sempre in testa

Fra le regioni è ancora la Sicilia a segnare il maggiore incremento giornaliero dei casi e ancora una volta supera i mille casi, con 1.101 nelle ultime 24 ore. L’incidenza sale al 7,9%.

Ieri nuova ordinanza del presidente Nello Musumeci. Il provvedimento vieta l’ingresso negli uffici pubblici alle persone prive del Green pass; obbligo della mascherina all’aperto se in luoghi affollati; chi non ha completato il ciclo vaccinale avrà l’obbligo del tampone per partecipare a cerimonie; obbligo di tampone, nei porti e aeroporti siciliani, anche per chi arriva dagli Usa o via abbia transitato nei 14 giorni precedenti. Il controllo è già previsto per chi proviene da: Malta, Portogallo, Spagna, Francia, Grecia e Paesi Bassi.