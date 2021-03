LA DURA POLEMICA DEI PENTASTELLATI

I disagi e le code per il vaccino in Fiera

Il dirigente generale in persona Mario La Rocca si è recato presso l’Hub di Palermo

Da oggi presente un banchetto per le riprenotazioni

I deputati regionali del M5S, componenti della commissione Salute dell’Ars, Francesco Cappello, Salvatore Siragusa, Antonio De Luca e Giorgio Pasqua, giudicano “paradossale che la situazione delle vaccinazioni peggiori di giorno in giorno anziché migliorare, come sarebbe stato normale che accadesse dopo qualche disagio iniziale. Purtroppo dobbiamo constatare, e tantissimi siciliani lo stanno sperimentando sulla propria pelle, che i disservizi iniziali si sono ormai trasformati nel caos più totale, come testimoniano le cronache dei media e le tantissime, disperate chiamate di protesta che ci arrivano quotidianamente. È ora di dire basta, o dobbiamo aspettare un vaccino contro l’incompetenza e l’inadeguatezza per vedere un po’ di luce in fondo al tunnel? Razza la smetta con i giri di parole e cerchi di correre subito ai ripari o si dimetta”.

Le prospettive all’orizzonte secondo i pentastellati

“L’unica cosa che sembra possa migliorare nei prossimi giorni – affermano i deputati – sono solo le condizioni climatiche, cosa cui forse si affida il governo per non mandare al massacro anziani e fragili. Per il resto non ci sembra ci siano buone prospettive all’orizzonte, anzi. Ci chiediamo infatti cosa succederà quando si apriranno le vaccinazioni di massa”.

Dimezzate le prenotazioni dei vaccini

“L’unico provvedimento cui sembra pensare il governo per ridurre le code, come apprendiamo dalla stampa, sembra quello di dimezzare le prenotazioni: veramente geniale. Chissà come mai non abbia pensato a stopparle del tutto. O forse ci stanno pensando? Da Razza e Musumeci ci attendiamo questo ed altro”, concludono i deputati 5 stelle.