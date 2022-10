Covid, arrivano le varianti BQ.1 e BQ.1.1, “Preoccupanti, non rispondono alle cure”

18/10/2022

Le più recenti varianti del Sars-CoV-2, la BQ.1 e la sua sotto-variante BQ.1.1, sono “piuttosto preoccupanti”, secondo quanto affermato da Anthony Fauci.

Le mutazioni in questione stanno crescendo rapidamente sia in Europa che in America, e potrebbero diventare pericolose. Nell’ultima settimana negli Usa, i contagi di questo tipo hanno rappresentato 1 caso su 10 dei nuovi.

L’allarme

I Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) hanno fatto sapere che queste mutazioni del Sars-CoV-2 “vengono seguite con attenta considerazione» e la loro presenza viene monitorata costantemente. Secondo il consigliere del

presidente Biden sulla pandemia, in procinto peraltro di andare in pensione, a creare il quadro complesso e incerto è “il tasso

di aumento di queste due varianti, che appaiono duplicarsi” velocemente.

La crescita delle infezioni causate dalla BQ.1 ha superato l’aumento dei casi provocati da tutte le altre tipologie in vari Stati dell’Unione della costa Est, da quello di New York al New Jersey. BQ.1 e BQ.1.1 hanno fatto la loro comparsa negli Stati Uniti solo un mese fa. Fauci si è anche detto preoccupato che queste nuove versioni del virus non rispondano alle terapie a base di anticorpi disponibili.

Il Covid in Sicilia

Sono 2.071 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 14.075 tamponi processati. Ieri i positivi erano 535. Il tasso di positività è al 14,7%, in aumento rispetto al 10,7% di ieri. La Sicilia è al nono posto per contagi. Gli attuali positivi sono 19.738 con un aumento di 1.505 casi. Era da mesi che nell’Isola non cerano più di 2000 casi segnalati.

I nuovi guariti sono 564, due le vittime, che portano il totale a 12.218. Sul fronte ospedaliero, i ricoverati sono 279, 3 in meno di ieri, mentre in terapia intensiva sono 21, uno in più di ieri. A livello provinciale si registrano a Palermo 513 casi, Catania

427, Messina 362, Siracusa 190, Trapani 160, Ragusa 131, Caltanissetta 100, Agrigento 134, Enna 54.