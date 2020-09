Covid19, 100 nuovi posti letto nel Palermitano e apre anche il nuovo ospedale Imi (VIDEO)

Manlio Viola di

26/09/2020

Cento nuovi posti letto nel Palermitano disponibili per affrontare l’emergenza covid19 già dalla prossima settimana.Posti che vengono attivati per prevenire non per ‘inseguire’ l’emergenzq visto che, spiegano dalla Regione siiliana, in realtà di emergenza non si può parlare. Il numero dei casi cresce ma si tratta in larghissima parte di asintomatici che vengono posti in isolamento domiciliare per prudenza e per evitare il contagio ma che spesso nons viluppano neanche i sintomi. Di fatto lo sguardo è puntato sulla percentuale di ospedalizzati che attualmente sta intorno al 10% quindi due terzi in meno rispetto al periodo di emergenza. E ancora di più conta l’occupazione dei posti in terapia intensiva: attualmente solo 13. In pratica, dicono sempre dalla Regione, il sistema regge perfettamente e le misure adottate sono tutte preventive. Ma la Regione si attrezza attivando quello che è stato chiamato il ‘piano a fisarmonica’ ovvero la possibilità di convertire i posti letto per esigenze covid19 quando occorre ma di usarli per garantire terapie ed interventi per tutte le altre patologie che non hanno cessato di esistere. Al contrario il Covid ha causato l’allungamento delle liste d’attesa per tutto l resto per effetto dello stop del periodo di lockdown e per il rallentamento di tutto. Nell’ambito di questo piano nei prossmi giorni apre il nuovo ospedale Imi. L’ex istituto materno infantile, completamente ritrutturato, non sarà, però, un covid hospital come era stato immaginato ad aprile. La direzione del Policlinico di Palermo ha deciso un impiego diverso e più razionale e per questo apre già la prossima settimana. Nella struttura che sorge sulla collinetta di fronte l’Hotel Villa Igea il Policlinico di Palermo trsferirà il reparto di Medicina per intero liberando spazio nei padiglioni della propria struttura centrale. Spazio e attrezzature che saranno utilizzate sempre nell’ambito del piano a fisarmonica per le esigenze covid o non covid a seconda dell’eveolversi della situazione. E intanto il governatore conferma che è in preparazione la nuova ordinanza che imporrà altre misure anti contagio. Probabilmente si tratterà di obbligo di mascherina anche all’aperto ma si sta cercando di evitre la chiusura serale degli esercizi

