lo rende noto il comune

Il Comune di Palermo rende noto che seguito della emanazione dei provvedimenti del Governo nazionale che prorogano al 3 maggio le misure di contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19 viene confermata la sospensione della ZTL centrale diurna e notturna nonché della sospensione del pagamento della sosta tariffata nelle cosiddette zone blu.

Il precedente provvedimento dell’amministrazione comunale prevedeva la sospensione fino al 13 aprile.

In occasione della prima sospensione il sindaco Orlando aveva dichiarato: “Nel momento in cui un nuovo provvedimento del governo impone restrizioni rigidissime alla mobilità personale anche in ambito urbano limitando gli spostamenti soltanto a quelli strettamente necessari per lavoro, salute ed esigenze personali non rinviabili, è evidente che si determinerà un drastico calo del traffico cittadino e quindi viene meno l’esigenza della zona a traffico limitato”.

All’assessore comunale alla Mobilità, Giusto Catania, sono pervenute numerose richieste, anche da parte di rappresentanti politici, di sospensione della Ztl e delle ‘strisce blu’.

Già prima che scattasse il lockdown, esercenti e soprattutto ristoratori del centro storico, ne chiedevano a gran voce la sospensione poiché avevano iniziato a constatare il calo delle vendite e della clientela a causa della paura del contagio.