Ennesima richiesta all'amministrazione

Sospendere subito la Ztl di Palermo come hanno già fatto altre città d’Italia. Lo chiede il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle di Palermo all’amministrazione palermitana, sottolineando come Roma, Caserta, Spoleto e altre città italiane, abbiano già sospeso il provvedimento.

L’assessore alla Mobilità Giusto Catania nei giorni scorsi aveva fatto sapere di essere in attesa delle disposizioni del Governo per prendere una decisione sulla Ztl. “Le disposizioni per contrastare il virus sono stabilite dal governo nazionale e le amministrazioni locali non hanno autonomia decisionale su questa materia – ha sottolineato Catania -. La ZTL è regolamentata dal Ministero dell’Infrastrutture e Trasporti ed è in vigore in numerosissime città italiane. Pertanto se il Governo nazionale, tra le tante misure di contrasto al virus, decidesse di sospendere le limitazioni al traffico veicolare privato anche la città di Palermo si atterrebbe a tali disposizioni”.

Alla luce delle sospensioni già adottate nelle altre città, adesso il M5S chiede che anche a Palermo venga dato lo stop alla zona a traffico limitato. “Chiediamo ufficialmente al sindaco Orlando di favorire misure di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-2019 e sospendere almeno fino al 3 aprile la ZTL”.

Ieri anche il presidente della VI commissione consiliare Ottavio Zacco ha scritto una nota al sindaco Leoluca Orlando, all’Assessore Attività Produttive Leopoldo Piampiano, all’Assessore Mobilità e Traffico Giusto Catania e al segretario generale Antonio Le Donne per chiedere la sospensione della zona a traffico limitata notturna e diurna.