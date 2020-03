La richiesta del presidente della sesta commissione consiliare

Il presidente della VI commissione consiliare Ottavio Zacco ha scritto una nota al sindaco Leoluca Orlando, all’Assessore Attività Produttive Leopoldo Piampiano, all’Assessore Mobilità e Traffico Giusto Catania e al segretario generale Antonio Le Donne per chiedere la sospensione della zona a traffico limitata notturna e diurna.

“A seguito dei dettati normativi diramati dalla presidenza del Consiglio dei Ministri In merito all’emergenza coronavirus e tenuto conto che I componenti della scrivente Commissione che ho l’onore di presiedere, consci del momento storico che si sta vivendo hanno chiesto allo scrivente, per altro pensiero che condivido pienamente, di redigere con cortese sollecitudine una nota finalizzata ad ottenere la sospensione della ZTL secondo i vincoli temporali riportati nella direttiva di cui in parola.

Questo per alleviare in quota parte le difficoltà in cui versa il Settore delle Attività Produttive, e nel contempo cercare di dare impulso al settore de quo, si chiede vista l’emergenza e la delicata situazione contingente, la sospensione della ZTL diurna e notturna per omogenizzare tutto il territorio comunale”.