Al centro Le Balate

Altre cento persone vaccinate per la campagna Accanto agli Ultimi

Dosi inoculate all’associazione Le Balate dell’Albergheria

Oltre 900 immunizzati grazie all’iniziativa che si rivolge a chi è più in difficoltà

La campagna vaccinale “Accanto agli ultimi“, promossa dal commissario Covid di Palermo, prosegue nelle strutture di accoglienza per i poveri e nelle periferie con l’aiuto delle associazioni di quartiere.

L’iniziativa ha vaccinato oltre 900 persone

Tappa nel quartiere Albergheria, al centro culturale Le Balate di via Mongitore, dove circa cento persone sono state vaccinate contro il Coronavirus. Il totale provvisorio degli immunizzati arriva così a oltre 900 persone, tra senzatetto e residenti nei quartieri popolari in condizioni di profondo disagio sociale.

“Crediamo moltissimo in un’iniziativa in cui stiamo investendo molto, in termini di energie e forza lavoro, con i nostri medici vaccinatori – dice il commissario Covid della Città metropolitana Renato Costa –. Il presupposto di base è che se un diritto è di tutti, e il vaccino lo è, nessuno va tagliato fuori”.

L’iniziativa, partita ad aprile, è stata lanciata dalla Regione Siciliana. Ieri l’assessore al Territorio e all’Ambiente Toto Cordaro ha sottolineato che “la sensibilità mostrata dalla Regione nei confronti di chi è meno fortunato è frutto di un imperativo categorico: vaccinare tutti. È una speranza e un obiettivo che deve diventare certezza, perché prima ci immunizziamo tutti, prima torneremo alla vita normale”.

“Abbiamo partecipato con slancio”

Antonella Tirrino, presidente dell’associazione Le Balate, ha sottolineato: “Abbiamo partecipato con slancio, collaborando con le parrocchie e le altre associazioni, ancora una volta punto di riferimento per il territorio. Ringrazio chi lo ha reso possibile: operatori sanitari, istituzioni, volontari”.