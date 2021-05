27 vaccinati al laboratorio Zen Insieme

Ventisette i vaccinati al laboratorio Zen Insieme

L’iniziativa prosegue anche nei prossimi giorni

Di Giorgi “È operazione che abbatte la differenza”

Proseguono le vaccinazioni anti-Covid nell’ambito della campagna denominata Accanto agli ultimi in favore di chi è più in difficoltà. Stamattina una squadra di medici si è recata al quartiere Zen di Palermo. Sono stati 27 i residenti vaccinati al laboratorio Zen Insieme.

L’obiettivo è multiplo: arrivare anche nei quartieri più periferici della città, sconfiggere le resistenze nei confronti della vaccinazione e raggiungere chi vive situazioni di disagio tali da non potersi recare all’hub provinciale della Fiera del Mediterraneo o negli altri centri vaccinali.

“È stata un’altra mattinata intensa – dichiara Renato Costa, commissario all’emergenza Covid di Palermo e provincia –. Con ‘Accanto agli ultimi’ stiamo portando il vaccino anche a chi è più in difficoltà e come tale non dev’essere escluso da un progetto di tutela della salute collettiva. Alle associazioni che hanno aderito e che conoscono il territorio chiediamo di aiutarci: siamo a completa disposizione di chi vive in profonde condizioni di marginalità sociale che rendano estremamente complesso prenotarsi e venirsi a vaccinare. Aspettiamo, invece, tutti gli altri alla Fiera del Mediterraneo o negli altri centri vaccinali della città”.

Per Mariangela Di Gangi, presidente dell’associazione Laboratorio Zen Insieme, l’importanza dell’iniziativa risiede nel fatto di aver portato il vaccino tra la gente. “È un’operazione che abbatte la diffidenza e va incontro a chi è in difficoltà – afferma Di Gangi – . Inclusione vuol dire anche coinvolgere le persone dal punto di vista culturale, metterle a conoscenza di cosa il vaccino comporta e rappresenta. È così che si riesce a convincere i più scettici e a includere anche chi è più ai margini”.

Domani si prosegue con la Missione Speranza e Carità

Dopo l’appuntamento di ieri alla Zisa e le vaccinazioni dei senzatetto a Ballarò e Villa Zito, “Accanto agli ultimi” farà tappa in altri quartieri nei prossimi giorni. Domani, giovedì 13 maggio, alle 11, inizieranno le vaccinazioni in una delle comunità della Missione Speranza e Carità fondata dal missionario Biagio Conte.

Venerdì 14 appuntamento al mattino (alle 9,30) alla parrocchia Sant’Agnese in piazza Danisinni; sempre venerdì, nel pomeriggio (alle 15,30), al Centro Padre Nostro saranno immunizzati alcuni residenti del quartiere Brancaccio, appartenenti alle categorie attualmente vaccinabili per età e patologie.