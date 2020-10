ancora difficile la situazione soprattutto nella sede di via decollati

Continua a rimanere alta l’attenzione sulla Missione Speranza e Carità di Palermo, focolaio di Covid19.

I volontari ed i missionari della struttura, diffondono una nota per fare il punto sulla situazione.

“Ogni mattina – si legge nella nota – alla “Cittadella del Povero e della Speranza” in via Decollati, nella chiesa “Casa di Preghiera per tutti i Popoli”, si inizia con la Santa Messa e le Lodi. I missionari scandiscono la giornata con vari momenti di preghiera, alle 12,00, con l’ora sesta; alle 15,00, con la coroncina della Divina Misericordia; alle 18,00 con il rosario e i vespri, alle 21.30 con la compieta. Ogni giorno la “Casa di Preghiera” rimane aperta dalle 10,00 alle 11,00, affinché tutti i fratelli cristiani accolti possano pregare insieme; vi è anche un’ area dedicata per la preghiera dei fratelli islamici”.

Si legge ancora nella nota: “Alla Cittadella del Povero e della Speranza in questi 13 giorni di quarantena dovuti al Coronavirus, circa 130 persone di diversi popoli (Africa, Asia, Europa) vivono insieme questa chiusura; ci sono stati alcuni momenti difficili superati grazie alla mitezza, al dialogo, alla riconciliazione, tutti doni della preghiera.

La disperazione è grande da parte di chi, bloccato in missione in quarantena, non potendo lavorare, non può aiutare economicamente la famiglia in Africa e in Asia. Alcuni accolti sono persone con fragilità comportamentali e non comprendono queste restrizioni. L’altro giorno un accolto molto nervoso è stato accompagnato dall’ambulanza in ospedale nel reparto psichiatrico per essere ricoverato.

Vi chiediamo tanta preghiera per sconfiggere il Coronavirus, vi chiediamo di inondare di preghiere il cielo, coadiuvati dai nostri Angeli Custodi”.

Qualche giorno fa Biagio Conte, il frate laico fondatore della Missione, e che attualmente si trova in pellegrinaggio all’estero, ha inviato un videomessaggio nel quale ha dichiarato: “Coraggio, non vincerà il virus, vincerà il bene. Non perdiamo la speranza. Continuiamo a lottare insieme per costruire un mondo migliore. Insieme vinceremo contro l’emergenza”.

(foto di repertorio)