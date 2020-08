Buone le condizioni di salute di entrambi

Sono marito e moglie, entrambi dipendenti delle poste che lavorano però, in due settori diversi i due casi confermati di contagio covid19 alle poste di Palermo. Si tratta di una donna che lavora al centro smistamento della posta di via Ugo la Malfa e del marito che lavora al call center sempre delle poste, che sorge nel medesimo stabile di via Ugo La Malfa.

Sono dunque confermati i due casi di dipendenti delle Poste di Palermo risultati positivi al Covid19. Il primo caso è quello della donna ed è stato scoperto lunedì sera mentre a seguire ieri mattina si è registrato un secondo caso. Lo aveva confermato già ieri a BlogSicilia il segretario di Cisl Poste Maurizio Affatigato.

E questa mattina, per la prima volta parlano anche dalla direzione delle Poste “In riferimento alla situazione del Centro di Smistamento di via Ufo la Malfa a Palermo, Poste Italiane precisa di aver rispettato il protocollo sanitario vigente. L’Azienda, dopo aver prontamente sanificato gli ambienti di lavoro a tutela del personale e della clientela, rassicura i cittadini sul regolare svolgimento del servizio di recapito nel territorio interessato”.

L’allarme era scattao nel pomeriggio di lunedì quando la donna, dipendente del centro meccanografico, avrebbe accusato malori e febbre. Sottoposta al tampone, sarebbe risultata positiva al Covid19. Dopo la notizia il direttore del centro ha rimandato a casa i lavoratori. L’Asp ha raccolto i nominativi di tutti i dipendenti che lavorano a fianco della donna, una cinquantina, e che vengono ora richiamati per essere sottoposti al tempone rino-faringeo. Le condizioni di salute della dipendente non sarebbero preoccupanti così come non preoccupano neanche le condizioni del marito. Entrambi, adesso, si trovano in isolamento domiciliare e le poste tendono a spegnere ogni allarme confermando il rispetto di tutti i proto colli e dunque la sicurezza della posta in fase di smistamento