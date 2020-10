Lo ha deciso il sindaco Leoluca Orlando

E’ stata annullata a Palermo l’International Half Marathon, in programma domenica prossima e valida quale ultima tappa del Running Sicily-Coppa Conad, non partirà. L’annuncio a soli due giorni dal via.

L’annullamento è stato disposto dal sindaco Leoluca Orlando per ragioni di sicurezza sanitaria legate all’epidemia da Covid 19.

L’aumento dei contagi in Sicilia ha fatto scattare norme più severe e quindi anche la sospensione di questa gara come tutte le competizioni ciclistiche previste per il fine settimana a Palermo e in provincia.