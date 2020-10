Positivo il consigliere Santo Russo

Un consigliere comunale catanese è risultato positivo al Covid19 e i lavori consiliari sono stati temporaneamente sospesi. Adesso l’amministrazione e il consiglio comunale stanno adottando le misure organizzative necessarie a fronteggiare il potenziale rischio di diffusione dei contagi da coronavirus, dopo che il consigliere comunale Santo Russo ha formalmente comunicato al presidente Giuseppe Castiglione di essere risultato positivo al tampone al virus Covid-19.

Il Comune, fa sapere in una nota, nella stessa giornata di oggi provvederà alla sanificazione dei locali di Palazzo degli Elefanti, che già viene effettuata bisettimanalmente. La Direzione presidenza del consiglio comunale si è attivata per garantite e tutelare i dipendenti comunali che lavorano a stretto contatto coi consiglieri comunali.

Il presidente Castiglione, inoltre, ha immediatamente disposto la sospensione in presenza di tutte attività consiliari, di aula e delle commissioni. Le sedute del consiglio e delle commissioni riprenderanno nei prossimi giorni da remoto in modalità on line.

“Le attività del consiglio – ha spiegato il presidente Castiglione- non possono fermarsi perché abbiamo numerosi atti deliberativi proposti dall’Amministrazione da approvare al più presto nell’interesse del Comune e della Città. Penso al piano triennale lavori pubblici, al rendiconto del 2018, ai servizi sociali, al regolamento Imu e al riconoscimento dei debiti fuori bilancio degli anni pregressi. Andremo avanti con determinazione malgrado il Covid, come abbiamo fatto nei mesi scorsi, per completare il lavoro di risanamento e rilancio che stiamo conducendo”.