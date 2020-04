Contagiato da un collega di lavoro

E’ risultato positivo al Covid19 un consigliere comunale di Avola, che siede tra i banchi della maggioranza. Il responso è arrivato nei giorni scorsi dopo che l’uomo è stato sottoposto al tampone Secondo fonti vicine all’esponente politico, le sue condizioni fisiche sono soddisfacenti e risulta in isolamento nella sua abitazione. Le autorità sanitarie sono riuscite, grazie alla sua testimonianza, a ricostruire la rete di contatti, a quanto pare l’infezione l’avrebbe contratta negli ambienti di lavoro.

A contagiarlo potrebbe essere stato un collega, poi ricoverato in ospedale, ma su questo aspetto sono in corso altre valutazioni, del resto bisognerà capire, a sua volta, in che modo quest’ultimo si sia ammalato, sebbene risulti che le autorità sanitarie siano riuscite a risalire all’origine. Di certo, Avola, in quest’ultima settimana, è stata al centro di una bufera sui contagi che, secondo la Cisl Siracusa hanno interessato l’ospedale Di Maria di Avola ma quei dati preoccupanti sul personale sanitario in servizio nella struttura sono stati smentiti dall’Asp di Siracusa.

Però, è saltata fuori una lettera del direttore del Pronto soccorso che ha evidenziato un problema sollevato dalla stessa Cisl, in riferimento alle precarie condizioni di sicurezza nel reparto dove confluirebbero pazienti grigi, in attesa dell’esito dei tamponi, e pazienti normali, che si recano al Pronto soccorso per altre ragioni, non legate al coronavirus.

“Il consigliere comunale di maggioranza di cui si è paventata la positività non ha mai contratto il coronavirus”. A sottolinearlo sono il sindaco di Avola, Luca Cannata, e il presidente del Consiglio comunale, Fabio Iacono. “Il consigliere comunale di Avola – dicono Cannata e Iacono – si trova in quarantena fiduciaria dallo scorso 21 marzo, dopo aver appreso del collega di lavoro a Noto risultato contagiato e già dimesso da tempo dall’ospedale di Modica in cui era ricoverato. Il consigliere comunale, purtroppo come tanti altri cittadini di tutta l’Italia, è stato costretto a subire i ritardi dell’effettuazione del tampone oltre che negli esiti. E ha avuto solo oggi il risultato definitivo, negativo. Il nostro consigliere – aggiungono Cannata e Iacono – sta benissimo, così come anche la sua famiglia. Non è mai stato ricoverato all’ospedale Di Maria né in altri ospedali e tornerà presto al suo lavoro quotidiano, seguendo le disposizioni e i protocolli”.