E' stata già disposta la sanificazione della struttura

Chiude il PalaMangano a Palermo dopo che alcuni atleti che frequentano l’impianto sportivo palermitano sono risultati positivi al Covid. La chiusura è stata disposta dal Comune di Palermo a scopo precauzionale e per consentire le attività di sanificazione dell’impianto e dei locali.

“Si comunica – si legge in una brave nota del Comune -che, a seguito dell’accertata positività di alcuni atleti che svolgono attività presso il PalaMangano, l’accesso all’impianto è stato inibito a tutta l’utenza ed al personale che vi presta servizio. E’ stata già disposta la sanificazione della struttura”.

Riaprono intanto a Palermo gli Uffici comunali della II Circoscrizione e della Postazione Decentrata Brancaccio di via San Ciro 15 dopo che sono stati sanificati da parte del personale della Reset. La riapertura al pubblico, fa sapere il Comune di Palermo, è prevista da domani.

La chiusura e la relativa sanificazione dei locali erano stati decisi poiché è stato segnalato che un dipendente in servizio presso la Postazione Decentrata Brancaccio aveva avuto contatti con un parente risultato positivo al Covid 19. Per questo motivo era stata disposta in via cautelativa la chiusura degli Uffici della II Circoscrizione e della Postazione Decentrata Brancaccio per consentire l’igienizzazione e la sanificazione dei locali.

Il personale della II Circoscrizione e della Postazione Decentrata Brancaccio è stato posto in lavoro agile fino a nuova comunicazione. Oggi la notizia della riapertura dopo i controlli del caso e le azioni di sanificazione.

Nei giorni scorsi 5 dipendenti del Suap di Palermo sono risultati positivi al Covid19 e l’amministrazione comunale procede ad un’altra sanificazione dei locali che si trovano in via Ugo la Malfa. Sono infatti da ripetere i lavori di sanificazione all’interno degli uffici del Suap già chiusi al pubblico dallo scorso lunedì per un sospetto caso Covid19 di un dipendente. A seguito di ciò il personale di via Ugo La Malfa è stato sottoposto al tampone e sono risultati positivi altri 5 impiegati, tra cui un addetto alle pulizie. Il prolungamento della chiusura e i nuovi lavori di sanificazione sono stati disposti dall’Asp. Gli uffici del Suap riprenderanno le normali attività lunedì prossimo.

Quattro dipendenti del vivaio comunale sono risultati positivi al tampone. Per questo motivo è stata disposta la chiusura della struttura dove sono scattate le relative procedure con i lavori di sanificazione. Tutto il personale del vivaio comunale è stato posto in isolamento fiduciario. Sono pertanto interrotte le attività di manutenzione del verde curate dal settore.