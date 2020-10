Riaprono gli asili ‘Domino’ e ‘Pellicano

Altri 5 dipendenti del Suap di Palermo sono risultati positivi al Covid19 e l’amministrazione comunale procede ad un’altra sanificazione dei locali che si trovano in via Ugo la Malfa. Sono infatti da ripetere i lavori di sanificazione all’interno degli uffici del Suap già chiusi al pubblico dallo scorso lunedì per un sospetto caso Covid19 di un dipendente. A seguito di ciò il personale di via Ugo La Malfa è stato sottoposto al tampone e sono risultati positivi altri 5 impiegati, tra cui un addetto alle pulizie. Il prolungamento della chiusura e i nuovi lavori di sanificazione sono stati disposti dall’Asp. Gli uffici del Suap riprenderanno le normali attività lunedì prossimo.

Quattro dipendenti del vivaio comunale sono risultati positivi al tampone. Per questo motivo è stata disposta la chiusura della struttura dove sono scattate le relative procedure con i lavori di sanificazione. Tutto il personale del vivaio comunale è stato posto in isolamento fiduciario. Sono pertanto interrotte le attività di manutenzione del verde curate dal settore.

Il Comune di Palermo fa sapere anche che sono riaperte da questa mattina tre strutture dei servizi educativi del Comune di Palermo chiuse nei giorni scorsi per casi di positività al Covid-19. Si tratta degli asili ‘Domino’ e ‘Pellicano, chiusi dal 15 ottobre scorso, e dell’‘Allodola’ dove il servizio era stato sospeso venerdì scorso. Su indicazione dell’Azienda sanitaria provinciale e nel rispetto dei Protocolli anti-Covid, le tre strutture adesso possono tornare a svolgere la normale attività. Durante i giorni di chiusura gli edifici sono stati sottoposti alla sanificazione straordinaria.

A Palermo inntanto si registrano nuovi casi all’interno degli ospedali. Ci sono cinque medici positivi a Palermo. Due fanno servizio all’ospedale Civico nel reparto di medicina. I due dottori sono ricoverati. Uno dei due è in condizioni serie. Altri tre medici sono risultati positivi nel reparto di Otorinolaringoiatria dell’ospedale Policlinico. Due sono medici in servizio e uno è specializzando. Il reparto è stato chiuso ai ricoveri.

“Abbiamo chiuso in attesa di eseguire la sanificazione e la ricerca epidemiologica dentro il reparto – dice il commissario del Policlinico Alessandro Caltagirone – Una volta completati i controlli riapriremo il reparto”.