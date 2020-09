I dati dopo i nuovi tamponi

Salgono ancora i contagi nella zona del partinicese. Nel comune di Partinico i casi accertati dopo gli ultimi dati comunicati sono saliti a 24. Di questi 20 sono in isolamento e 4 sono in ospedale.

I medici dell’Asp in questi giorni stanno effettuando tutto il tracciamento per cercare di isolare ed evitare la diffusione. Uno dei focolai potrebbe essere stata una celebrazione che si è tenuta a Partinico per l’arrivo di un nuovo sacerdote.

Alla funzione hanno partecipato anche due pullman arrivati da San Giuseppe Jato. Ed è per questo che anche in paese si sono diffusi i casi arrivati a 35 in isolamento 116.

Dato che secondo i tamponi già effettuati potrebbe essere destinato a salire. Ieri anche un sacerdote del paese è stato ricoverato dopo essere stato trovato positivo e con un inizio di polmonite.

Nella zona anche a San Cipirello i casi sono in saliti. Oggi sono 12 e 77 i soggetti attualmente posti in isolamento obbligatorio. In questo caso il focolaio sarebbe partito da un locale che in questi giorni è stato chiuso.

Uno dei dipendenti era positivo e il locale era molto frequentato da tanti clienti che arrivavano anche dai paesi vicini e dal capoluogo. Anche a Corleone i casi sono in aumento. Il sindaco Nicolò Nicolosi è stato il primo sindaco a chiudere le scuole. I positivi in paese sono saliti a 15.