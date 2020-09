Le parole della direttrice dell'Istituto penitenziario

Negativi gli 850 tamponi eseguiti al carcere Lorusso di Pagliarelli a Palermo. Lo conferma la direttrice dell’istituto penitenziario Francesca Vazzana: “Per fortuna – dice – riteniamo di aver interrotto sul nascere una potenziale catena di contagi. Sono stati sottoposti a test detenuti e unità tra il personale”.

Restano positivi 21 agenti del Nucleo traduzione della polizia penitenziaria risultati positivi al Covid-19 e ora in isolamento domiciliare e 2 detenuti in semilibertà che sono a casa in quarantena con provvedimento del giudice.

Erano state bloccate tutte le traduzioni di detenuti dal carcere al tribunale per assistere ai processi con il conseguente rischio blocco dei procedimenti e scadenza dei termini.

Tutto questo mentre in Sicilia sono 110 i nuovi positivi al Covid19 nelle ultime 24 ore. Salgono così a 2583 i contagiati, 268 ricoverati in ospedale, 13 dei quali in terapia intensiva esattamente come ieri e 255 in regime di ricovero ordinario; 2.315 in isolamento domiciliare. I tamponi eseguiti sono stati 5.558.

Non ci sono nuove vittime e il totale dei decessi resta a 306 dall’inizio dell’epidemia nell’isola. I guariti sono 57. Sul fronte della distribuzione fra province è a sorpresa Trapani a denunciare il record di contagi con 45 casi per lo più riferibili al cluster di Salemi. Poi c’è Catania al secondo posto di questa triste graduatoria con 24 nuovi positivi seguita dal Palermitano con 23, seguono Agrigento con 7 nuovi positivi, Siracusa con 4, Caltanissetta con 3. Chiudono Messina e Ragusa con 2 per ciascuna provincia.

E’ stabile invece l’incremento dei contagi per coronavirus in Italia. Dal bollettino del ministero della Salute emerge che si sono registrati 1.869 nuovi casi nelle ultime 24 ore, una cinquantina meno di ieri ma con circa tremila tamponi in meno (104.387 contro 107.269). Il numero complessivo dei contagiati, comprese vittime e guariti, sale a 308.104. In leggero calo anche il numero delle vittime, 17 nelle ultime 24 ore mentre venerdì erano 20. Nessuna regione fa segnare zero casi.

Sono 48.593 gli attualmente positivi al Covid 19, 875 in più rispetto a venerdì. Secondo il ministero della Salute sono inoltre in leggero aumento il numero dei ricoverati nei reparti ordinari (9 in più nelle ultime 24 ore per un totale di 2.737) e nelle terapie intensive, dove ci sono 247 pazienti, 3 più di ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 45.600, con un incremento di 863. Il totale dei dimessi e dei guariti dall’inizio dell’emergenza sale invece a 223.693, con un incremento rispetto a venerdì di 977