Sono 616 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia. su 25.206 tamponi processati con una incidenza di positivi di quasi il 2,5%, tasso che continua a scendere. La regione resta ottova nel contagio come ieri. Le vittime sono state 31 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.634

Gli attuali positivi e i guariti

Il totale degli attualmente positivi è 39.554, con un decremento di 1100 casi rispetto a ieri. I guariti sono 1685.

La situazione nelle nove province

La distribuzione nelle province vede Palermo 226, Catania 151,Trapani 74, Messina 53, Siracusa 47, Agrigento 25, Caltanissetta 20, Ragusa 12, Enna 8.

La situazione negli ospedali

Negli ospedali continuano a diminuire i ricoveri che adesso sono 1.426; ovvero 47 in meno rispetto a ieri ma scendono anche quelli in terapia intensiva che sono 182, 5 in meno rispetto a ieri.

I vaccini agli under 55

Una situazione variegata e difficile quella in cui si tenta di far ripartire, con difficoltà le vaccinazioni. E’ previsto martedì l’inizio della campagna di vaccinazione degli under 55 con le dosi di AstraZeneca. Il vaccino arriverà per la prima volta domani in Italia e lunedì prossimo dovrebbe essere completata la distribuzione nei 293 centri di somministrazione. Martedì – a quanto si apprende – le dosi dovrebbero già essere disponibili per le somministrazioni. Ma in Sicilia non c’è ancora traccia nè ufficiale nè ufficiosa di questa eventualità così come non è ancora chiara la situazione epr gli ultra ottantenni.

I vaccini per gli ultraottantenni

La Regione dovrebbe aderire alla piattaforma nazionale di prenotazione che sta preparando poste italiane ma neanche questo è certo.

I farmacisti inseriti fra i prioritari

Nell’isola, intanto, parte la vaccinazione dei farmacisti e dei collaboratori. Recependo le pressanti richieste di Federfarma e degli Ordini professionali dell’Isola, l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, ha inserito anche i farmacisti e i loro collaboratori nelle categorie prioritarie da vaccinare contro il Covid-19.