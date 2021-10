Sono 308 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell’isola a fronte di 13.409 tamponi processati in Sicilia. Ieri i nuovi positivi erano 282. L’incidenza sale al 2,3% ieri era al 2,2% . L’isola è al settimo posto per contagi, al primo c’è la Campania con 627 casi, al secondo posto il Lazio con 594, al terzo Lombardia con 570 casi, al quarto il Veneto con 508 casi, al quinto l’Emilia Romagna con 391 casi e al sesto la Toscana con 373 casi.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

Gli attuali positivi sono 7.044 con un aumento di 65 casi. I guariti sono 234 mentre si registrano altre 9 vittime, che portano il totale dei decessi a 7.009.

La situazione negli ospedali

Sul fronte ospedaliero sono adesso 324 ricoverati, 6 ricoverati in più rispetto a ieri mentre in terapia intensiva sono 38 lo stesso numero rispetto a ieri.

La situazione nelle singole province

Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 96 casi, Catania 45, Messina 40, Siracusa 51, Ragusa 10, Trapani 14, Caltanissetta 18, Agrigento 25, Enna, 9.

La settimana Covid in Sicilia

In Sicilia nella settimana 20-26 ottobre, si registra una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (146) e si evidenzia un aumento dei nuovi casi (49%) rispetto alla settimana precedente. Sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica (8%) e i posti letto in terapia intensiva (4%) occupati da pazienti COVID-19. Lo dice il report settimanale della Fondazione Gimbe.

I dati complessivi: inversione di tendenza

«A livello nazionale – dichiara Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione GIMBE – dopo 7 settimane si registra un’inversione di tendenza dei nuovi casi settimanali che nell’ultima settimana aumentano del 43,2%, con una media mobile a 7 giorni che passa da 2.553 del 19 ottobre a 3.655 il 26 ottobre».

La crescita dei casi, che potrebbe essere in parte influenzata dall’aumento del 21,1% dei tamponi totali rispetto alla settimana precedente (2.604.550 vs 2.151.081), sicuramente consegue ad un aumento della circolazione virale per due ragioni: innanzitutto, per l’inversione di tendenza sui ricoveri in area medica, in secondo luogo perché a fronte di un rapporto positivi/tamponi antigenici in lieve calo, per l’enorme aumento del denominatore, si registra un incremento del rapporto positivi/tamponi molecolari (dal 2,4% del 19 ottobre al 3,5% del 26 ottobre) .

Sicilia terzultima per vaccinati

La popolazione che ha completato il ciclo vaccinale in Sicilia è pari 68,5% (media Italia 75,1%) a cui aggiungere un ulteriore 4,2% (media Italia 3,4%) solo con prima dose; Sicilia ancora terzultima per numero di vaccinati davanti alla Calabria e alla Provincia autonoma di Bolzano.

Il punto sui vaccini

Le coperture vaccinali con almeno una dose di vaccino sono molto variabili nelle diverse fasce di età: dal 97% degli over 80 al 72,9% della fascia 12-19 (figura 10). In generale, rispetto alla settimana precedente, si registrano incrementi sempre più modesti: il numero di vaccinati con almeno una dose cresce dello 0,7% nelle fasce anagrafiche 12-19, 20-29 e 30-39, dello 0,5% nella fascia 40-49, dello 0,4% nella fascia 50-59, mentre negli over 60 l’incremento non supera lo 0,2%.

Al 27 ottobre sono state somministrate 1.191.327 terze dosi di cui 224.597 dosi aggiuntive e 966.730 dosi booster, con una media giornaliera di 29 mila somministrazioni.

Variante Delta plus

La variante AY.4.2 (cosiddetta “delta plus”) è in lenta crescita nel Regno Unito dove rappresenta circa il 6% dei casi sequenziati, con 15.120 casi isolati al 21 ottobre 2021. Indicata come “variante di interesse” lo scorso 20 ottobre, sarà strettamente monitorata nei prossimi mesi. Rispetto alla variante delta, al momento non ci sono evidenze che la delta plus possa determinare un quadro clinico più severo e/o ridurre l’efficacia dei vaccini; potrebbe essere più contagiosa del 10-15%, ma i dati sono ancora preliminari.

«Con l’inverno alle porte – conclude Cartabellotta – il repentino aumento dei nuovi casi e dei ricoveri e il progressivo calo dell’efficacia dei vaccini sull’infezione impongono sia di accelerare la somministrazione della terza dose a tutte le categorie individuate dalla Circolare Ministeriale, sia di convincere oltre 2,7 milioni di over 50 non ancora vaccinati, ad elevato rischio di ospedalizzazione e decesso».