il report dell'ultima settimana

Coronavirus: giù i nuovi casi (-19,2%), i ricoveri ordinari (-13,2%) e le terapie intensive (-11%).

Vaccini: 8,3 milioni di persone non ancora vaccinate.

Effetto obbligo green pass: boom di tamponi rapidi (+57,7% in un mese).

Il comunicato della Fondazione GIMBE sul monitoraggio settimanale dell’epidemia e campagna vaccinale.

Il monitoraggio indipendente della Fondazione GIMBE rileva nella settimana 22-28 settembre 2021, rispetto alla precedente, una diminuzione di nuovi casi (23.159 vs 28.676) e dei decessi (386 vs 394). In calo anche i casi attualmente positivi (98.872 vs 109.513), le persone in isolamento domiciliare (94.995 vs 105.060), i ricoveri con sintomi (3.418 vs 3.937) e le terapie intensive (459 vs 516).

Le novità dell’ultima settimana

In dettaglio, rispetto alla settimana precedente, si registrano le seguenti variazioni: «Ormai da 4 settimane consecutive – dichiara Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione GIMBE – continuano a scendere i nuovi casi settimanali: anche sul fronte dei contagi iniziano a intravedersi i risultati della campagna vaccinale, con oltre il 71% della popolazione che ha completato il ciclo». Nella settimana 22-28 settembre 2021, rispetto alla precedente, solo in Emilia-Romagna e Valle d’Aosta crescono i casi attualmente positivi. Lieve calo dei decessi: 386 negli ultimi 7 giorni (di cui 46 riferiti a periodi precedenti), con una media di 55 al giorno rispetto ai 56 della settimana precedente.

Sicilia sempre terzultima per vaccini

La Sicilia segna -23,9% nella percentuale di variazione di nuovi casi. I posti letto occupati in area medica sono del 14%; mentre 8% in terapie intensive Covid. L’Isola è ancora terzultima per numero di vaccinati: 64,3% ha completato il ciclo vaccinale, 5,3% con la prima dose. Dietro la Sicilia solo la Calabria e la provincia autonoma di Bolzano.

Il tasso di copertura vaccinale di terze dosi per persone immunodepresse, in Sicilia è al 3%, la media in Italia è del 6,6%. L’efficacia del vaccino da aprile ad oggi si conferma molto elevata nel ridurre i decessi (95,2%) e le forme severe di malattia che necessitano di ricovero in area medica (92,7%) e in terapia intensiva (95,1%),

Effetto green pass solo sui tamponi

Sin dal 6 agosto l’impatto dell’estensione del green pass è molto evidente sui tamponi rapidi, la cui media mobile a 7 giorni è aumentata in un mese del 57,7% passando da 113 mila (6 agosto) a 178 mila (7 settembre) per poi stabilizzarsi. Sui nuovi vaccinati l’effetto green pass è ancora modesto.