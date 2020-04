Negozio per abbigliamento bimbo, pasticceria e macelleria

Due negozi di abbigliamento per bambini abusivi, una pasticceria e una macelleria aperte al pubblico. In questo fine settimana e durante i giorni di festa del 25 aprile i carabinieri del Nas di Palermo e della compagnia di San Lorenzo hanno controllato e verificato che le ordinanze nazionali e regionali anticovid fossero rispettare.

I militari hanno scoperto due negozi per bambini, che tecnicamente possono aprire come disposto dal governo nazionale, completamente abusivi gestiti dai titolari parenti tra loro. Il primo scoperto in corso Finocchiaro Aprile il secondo in via Oreto.

I due negozi non hanno presentato la Scia e sono stati chiusi. Chiusi per alcuni giorni una pasticceria trovata aperta al pubblico a Monreale (Pa) e una macelleria in piazza Ingastone a Palermo.

Oltre alle multe e la chiusura disposta per alcuni giorni sono scattate le segnalazioni alle autorità competenti tra cui la camera di commercio per i provvedimenti da prendere nei confronti dei commercianti che non hanno rispettato la chiusura.