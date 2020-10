56 positivi attualmente

Un ufficio chiuso e classi in isolamento a Monreale (PA). Sono diversi i casi di Covid19 confermati nel corso delle ultime ore che coinvolgono istituti scolastici e uffici. Ad essere chiuso stamane è l’ufficio di Solidarietà Sociale a causa della positività accertata del figlio di una dipendente comunale.

Casi anche a scuola. Per dieci giorni gli alunni di due classi della scuola Pietro Novelli dovranno restare a casa dopo un caso di Covid19 che riguarda il personale scolastico. La dirigente Beatrice Moneti ha comunicato alle famiglie la notizia e ha consigliato l’isolamento fiduciario in attesa delle procedure di sanificazione dei locali.

Altri due casi hanno interessato la scuola Francesca Morvillo dove la dirigente scolastica, Francesca Giammona ha ordinato la sanificazione dei locali. Con una circolare sono state informate le famiglie. “In seguito a comunicazione di accertata positività da Cov-Sars 19 nel plesso di scuola primaria – dice la dirigente – si comunica che il plesso di scuola primaria Morvillo giovedì 29 e venerdì 30 ottobre rimarrà chiuso per sanificazione straordinaria dei locali. Le lezioni riprenderanno martedì 3 novembre”. Intanto il sindaco ha fatto sapere che le scuole monrealesi non chiuderanno ma continueranno ad essere osservate le procedure previste dal protocollo.

Nei giorni scorsi un docente si è “autodenunciato” dopo essere risultato positivo al tampone. Il caso di Covid-19 riguarda la scuola Guglielmo II ed è stato comunicato in mattinata. La conferma arriva dalla stessa dirigente. Come si legge su MonrealeSi.it, la dirigente Beatrice Moneti ha fatto sapere che il caso è stato comunicato questa notte e che sono già state pianificate tutte le azioni da svolgere per fronteggiare l’emergenza. La scuola monrealese seguirà adesso i protocolli imposti dalla norma in materia anti-Covid. “Il DSGA si sta occupando di inviare la comunicazione all’Asp del caso positivo – ha fatto sapere la dirigente che ordinerà la sanificazione dei locali. A Monreale nei giorni scorsi un altro caso di Covid-19 ha riguardato uno studente del Liceo scientifico E. Basile. La classe è stata posta in isolamento fiduciario fino al 29 ottobre.