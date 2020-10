Tanti i casi nelle scuole

Ancora casi di Covid-19 all’interno delle scuole siciliane. L’ultimo in ordine cronologico riguarda un istituto di Monreale (Pa) dove un docente si è “autodenunciato” dopo essere risultato positivo al tampone. Il caso di Covid-19 riguarda la scuola Guglielmo II ed è stato comunicato in mattinata. La conferma arriva dalla stessa dirigente.

Come si legge su MonrealeSi.it, la dirigente Beatrice Moneti ha fatto sapere che il caso è stato comunicato questa notte e che sono già state pianificate tutte le azioni da svolgere per fronteggiare l’emergenza. La scuola monrealese seguirà adesso i protocolli imposti dalla norma in materia anti-Covid. “Il DSGA si sta occupando di inviare la comunicazione all’Asp del caso positivo – ha fatto sapere la dirigente che ordinerà la sanificazione dei locali.

A Monreale nei giorni scorsi un altro caso di Covid-19 ha riguardato uno studente del Liceo scientifico E. Basile. La classe è stata posta in isolamento fiduciario fino al 29 ottobre.

Ieri invece, è stata disposta la quarantena per tutto il personale, le bambine e i bambini che frequentano la scuola dell’infanzia comunale Altarello, a Palermo. Il provvedimento, che riguarda ventuno persone, tra adulti e minori, è stato comunicato all’amministrazione cittadina dal Dipartimento prevenzione dell’Asp, in seguito alla segnalazione del caso di positività di un dipendente della struttura educativa avvenuta il 14 ottobre scorso. Da allora l’attività è stata sospesa e la scuola dell’infanzia chiusa.

Ieri tamponi rapidi a tappeto per bloccare sul nascere un possibile cluster di contagio in una scuola. E’ successo a Cesarò in provincia di Messina dove l’allarme era scattato nel locale istituto comprensivo dopo una serie di casi sospetti nella cittadina alcuni dei quali con ricadute sulla popolazione scolastica. A raccontare la vicenda in un messaggio indirizzato all’assessorato regionale alla salute è il sindaco del Paese. “Agli alunni della Scuola Media, della Scuola Primaria, ai docenti e non docenti sono stati effettuati un totale di 200 tamponi rapidi antigenici, dei quali si è riscontrata la positività in 17 soggetti che immediatamente sono stati sottoposti a tampone molecolare e del quale aspettiamo l’esito”, ha fatto sapere il sindaco.