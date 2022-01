Dopo la paura torna il sereno, nel partinicese i contagi da covid19 in attenuazione

Michele Giuliano di

31/01/2022

Il covid19 sembra fare meno paura a Partinico. Anche se ancora ci sono centinaia di positivi in quarantena comunque da qualche giorno si segna una evidente regressione della circolazione del virus in città. In particolare sono i numeri che lo confermano, dai “drive in” al bollettino settimanale dell’osservatorio epidemiologico dell’assessorato regionale alla Sanità. I “drive in” Dallo scorso 30 dicembre a Partinico sono stati attivati i “drive in” nel parcheggio dell’ex pretura a cadenza quasi quotidiana. Questo perché nei giorni precedenti si era registrato un numero elevatissimo di positivi segnalati all’Usca attraverso tamponi rapidi effettuati tramite farmacie, medici curanti e laboratori privati. Inizialmente la media dei positivi riscontrati a chi si presentava spontaneamente per effettuare il tampone rapido oscillava sempre tra il 20 e il 25 per cento. Adesso invece, da almeno quattro giorni, questa media è scesa ampiamente sotto il 10 per cento. L’ultimo test di ieri Ieri si sono presentati spontaneamente per sottoporsi al test in 145 e appena 7 sono stati i positivi al coronavirus che sono stati rilevati, il 4,8 per cento. Oramai da giorni si registrano sempre numeri così bassi, segno di un abbassamento netto della circolazione del virus. Quello di ieri mattina è stato il ventiseiesimo giorno in cui si sono effettuati i tamponi all’ex pretura con il sistema del “drive in” e il bilancio complessivo è di 5.039 tamponi e 762 positivi, il 15,12 per cento di chi si è volontariamente sottoposto al test. Le altre conferme Buone notizie sul fronte dell’emergenza epidemiologica nel distretto di Partinico arriva anche dall’ultima settimana monitorata dall’osservatorio dell’assessorato regionale alla Sanità, su dati trattati dal sistema di sorveglianza integrato dell’istituto superiore della sanità e dai sistemi regionali di rilevazione tamponi Qualità Sicilia e Sirges, emerge che i contagi sono in netta discesa. Rispetto alla settimana precedente nel distretto di Partinico, che comprende 9 comuni, ci sono stati 582 casi con un -51% rispetto alla settimana precedente. Nello specifico a Partinico ci sono stati 308 nuovi contagi, in calo del 48% rispetto sempre alla settimana precedente. In tutti i comuni il dato è in forte discesa.

