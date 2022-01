Ogni giorno vengono refertate in media 500 persone

Lotta al covid19 a Palermo con riscontri di contagi ancora altissimi. Continua senza sosta l’attività del centro tamponi attivato ad inizio anno all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale, la cui istituzione era stata sollecitata dalla deputata Marianna Caronia. Ogni giorno, circa 550 persone vengono refertate, con un tasso di positività che supera da giorni il 20%.

“Felice intuizione”

“È una iniziativa – afferma Caronia – che ogni giorno conferma la felicità della intuizione nel creare un nuovo Hub in una zona della città prima non servita e, soprattutto, di averlo creato con un metodo gestionale che non impatta sul quartiere e garantisce ai cittadini un servizio rapido ed efficace. Mi auguro che i risultati di questi primi giorni abbiano chiarito che occorre ed è possibile aumentare al massimo il tracciamento dei casi positivi, unico strumento, insieme al vaccino, per arginare la diffusione del contagio. Questo è ancor più importante in queste ore in cui si discute di come garantire il migliore e più sicuro funzionamento delle scuole, per cui sarebbe utile organizzare attività e punti di screening e vaccinazione ad-hoc”.