Pochi contagi in ambito scolastico

Il report parla dello 0,26% in Sicilia

Dati in diminuzione anche per l’avanzare della campagna vaccinale

Diminuiscono i contagi nella scuola siciliana. Nonostante fossero già bassi come sempre sono stati, con l’avanzare della campagna vaccinale i dati parlano di un ulteriore dimezzamento (o quasi) rispetto a 5 mesi or sono. La diminuzione dei contagi ha visto, però, un rallentamento da febbraio a marzo. Dallo 0,28 dell’8 febbraio allo 0,26 del 22 marzo. ma guardiamo i dati nel dettaglio

Solo lo 0,26% degli studenti contagiato

Al 22 marzo su 674.524 alunni di 798 scuole siciliane (il 96%) gli alunni positivi al covid19 erano 1774 lo 0,26%. Lo dice l’ ufficio scolastico regionale analizzando i dati che riguardano la scuola dell’infanzia fino a quella di II grado. Considerando l’intero periodo di osservazione, dal 19 novembre 2020 a oggi, il trend dell’incidenza degli alunni positivi al Covid19 – fino al I grado – si conferma in diminuzione.

A novembre erano quasi il doppio

Il valore è passato dallo 0,46% del 19 novembre 2020 allo 0,25% del 22 marzo 2021. In valore assoluto si riscontra, rispetto al 19 novembre 2020, un decremento pari a 17 alunni positivi in meno per l’infanzia (-8%), a 376 per la primaria (-41%) e a 505 per il I grado (-55%). Per le scuole del II ciclo si riscontra un lieve aumento dell’incidenza degli alunni positivi – dice l’ufficio scolastico – attualmente pari allo 0,28%.

Da febbraio situazione quasi identica

Il raffronto tra la prima settimana di rilevazione, 8 febbraio 2021, e l’attuale mostra una sostanziale invarianza dell’incidenza degli alunni positivi al Covid19, dallo 0,27% dell’8 febbraio 2021 all’attuale 0,28% Attualmente risultano essere state vaccinate 68.4301 persone che lavorano nelle scuole. Su 83.059 docenti 352 sono risultati positivi, lo 0,42%. Su 21.183 unità del personale amministrativo, tecnico e ausiliario 65 sono risultate positive lo 0,31%