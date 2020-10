l'uomo lavora nell'impianto sportivo

Da questa mattina è stata chiusa in via precauzionale la palestra Sperone di Palermo. La decisione è scattata dopo la accertata positività al Covid 19 di un dipendente Reset in servizio presso l’impianto.

I locali come da protocollo adesso verranno sanificati.

Intanto resta chiuso anche il Polo tecnico del Comune di Palermo, che si trova in via Ausonia.

Un dipendente comunale è risultato positivo al Covid19 e così da oggi e fino a nuova comunicazione gli uffici saranno chiusi.

I locali verranno sanificati e sono iniziate le procedure di tracciamento da parte dell’Asp di Palermo per fare eseguire i tamponi a quanti hanno lavorato insieme al dipendente.

Secondo l’ultimo report aggiornato a ieri – i dati vengono diffusi ogni giorno nel pomeriggio – sono 548 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Salgono così a 6.790 gli attuali positivi e passano a 563 i ricoverati in ospedale con un incremento di 23 ricoveri rispetto al giorno precedente alla rilevazione.

Di questi 70 si trovano in terapia intensiva, 9 in più rispetto al giorno precedente, mentre sono 493 i ricoveri in regime ordinario, 14 in più rispetto al giorno prima. Sono 6.227 le persone in isolamento domiciliare. I tamponi eseguiti sono 6.390

Anche ieri si sono registrate nuove vittime, 3 i decessi che portano il totale a 365. I guariti sono 36.

Sul fronte della distribuzione provinciale Palermo denuncia ben 214 casi ed è il record di contagi nella provincia capoluogo, 199 a Catania, 38 a Ragusa, 27 a Siracusa, 23 a Messina, 18 ad Agrigento, 16 a Caltanissetta, 8 a Enna, 5 a Trapani.

Una delle quattro zone rosse siciliane, si trova proprio in provincia di Palermo, dove i contagi sono assai elevati, si tratta di Montemaggiore Belsito.

Il sindaco del paese, Antonio Mesi, ha pressoché chiuso la cittadina dove i positivi sono ancora aumentati.

Proseguono intanto i controlli dei carabinieri, di polizia e guardia di finanza. Sia per il rispetto dell’uso della mascherina all’esterno sia delle varie attività commerciali. Tornando a Palermo, i carabinieri, ieri mattina, hanno sospeso al Foro Italico una sessione di allenamento in vista di una partitella amatoriale di calcetto.