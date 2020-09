Tra paura contagi e mancanza di aule

In provincia di Palermo scuole aperte ma non in tutti i Comuni. Sono le città in cui sono stati confermati alcuni piccoli focolai di Covid19 ad aver subito il rinvio dell’apertura delle scuole. Questa mattina la riapertura tacca agli istituti che hanno scelto di posticipare di 10 giorni l’avvio delle lezioni.

In provincia di Palermo sono 8 in tutto gli enti comunali che hanno deciso per il rinvio. Il primo Comune è stato Corleone dove ci sono al momento 12 persone positive al Covid. Il sindaco ha deciso da una settimana di procrastinare l’apertura delle aule fino a quando non saranno completati i tamponi su alcuni studenti che hanno partecipato a dei matrimoni in cui erano presenti delle persone poi risultate positive. Fermi agli spostamenti degli alunni pendolari verso Bisacquino, Prizzi e Marineo. Dove rimane chiusa la succursale del Don Colletto.

Scuole chiuse anche a San Giuseppe Jato dove il sindaco ha emesso un’ordinanza dopo i casi Covid scoperti nei giorni scorsi. Il sindaco Agostaro ha disposto la chiusure delle strutture scolastiche fino al 14 ottobre. Come isi legge sul Giornale di Sicilia, per gli studenti dell’Istituto comprensivo Riccobono ed una classe del Liceo scientifico Basile-D’Aleo sono previste lezioni on-line. Così come nel vicino Istituto agrario di San Cipirello, dove rimangono chiusi tutti i plessi dell’Istituto comprensivo Caronia.

Cancelli chiusi anche a Monreale dove il sindaco ha imposto la chiusura per la riorganizzazione delle aule nel post referendum ma anche per la non disponibilità di alcune aule e di alcuni dispositivi di protezione individuale.

Chiuse da lunedì scorso le scuole a Piana degli Albanesi. Il sindaco Rosario Petta ha deciso di emettere un’ordinanza dopo la scoperta di un primo caso di Coronavirus. Si tratta di un giovane che lavora all’Ismett di Palermo.

A Misilmeri la prima cittadina Rosalia Stadarelli è dovuta correre ai ripari dopo i casi di Covid19 confermati dall’Asp. Gli edifici scolastici resteranno off-limits questa settimane in attesa dell’esito dei tamponi. Niente lezioni anche a Belmonte Mezzagno per decisione del sindaco Salvatore Pizzo per via dei 18 contagiati ma anche ad Altavilla Milicia e Casteldaccia dove le scuole resteranno chiuse fino al 30 settembre. Sulle Madonie, a Polizzi Generosa, lezioni dal 3 ottobre. A Partinico resta chiuso l’Istituto Orso Mario Corbino, dove due giorni fa la dirigente Francesca Adamo è risultata positiva al Covid-19. A Bagheria scuole aperte ad eccezione dell’Istituto professionale Salvo D’Acquisto.