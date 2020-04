Ricevuti in videoconferenza in terza commissione

In data odierna la Fisascat Cisl Palermo Trapani è stata ricevuta, in modalità videoconferenza, dalla Terza Commissione del Comune di Palermo, che si occupa delle società Partecipate, presieduta dal Presidente Paolo Caracausi, dal vicepresidente Elio Ficarra e dai consiglieri Concetta Amella e Massimiliano Giaconia.

“Proprio pochi giorni fa, abbiamo richiesto un incontro alla Terza Commissione per discutere delle azioni attualmente intraprese da Reset in questa delicata fase di emergenza sanitaria – afferma Mimma Calabrò, Segretario Generale della Fisascat Cisl Palermo Trapani – Durante l’incontro abbiamo più volte sottolineato quanto sia importante che l’Amministrazione comunale pianifichi un lavoro sinergico tra tutte le partecipate sia per tutelare ancor più la salute pubblica ma anche per implementare maggiormente un piano di sanificazione per la nostra città, già avviato nelle scorse settimane. Occorre sfruttare al meglio le risorse messe in campo dal Governo Nazionale – continua la sindacalista – individuando nuove modalità di azione e nuovi ambiti all’interno dei quali i lavoratori Reset potrebbero mettere a servizio della cittadinanza la loro professionalità”.

“Abbiamo sottolineato quanto Reset abbia finora fatto in termini di sicurezza per i lavoratori – aggiungono Antonello Collosi, coordinatore aziendale Reset per la Fisascat Cisl, e Vincenzo Ceruso, dirigente sindacale Fisascat nonchè RLS – auspichiamo che l’Amministrazione Comunale crei un canale preferenziale per il reperimento dei dispositivi di sicurezza da destinare sopratutto a quei lavoratori impegnati nelle attività di pulizia e sanificazione della città”.

“Come Fisascat, abbiamo proposto la creazione di un tavolo di confronto permanente con la Commissione, alla presenza dell’Assessore Marino e dei vertici aziendali – conclude Calabrò – Proposta che è stata favorevolmente accolta dal Presidente e tutte le parti presenti. Attendiamo pertanto la convocazione del prossimo incontro per seguire gli sviluppi sulla vicenda.”