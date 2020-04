L'idea

Dal Nord al Sud Italia per condividere, tramite il web, nuovi strumenti di intervento e spunti di riflessione interdisciplinari con imprese e manager ai tempi del coronavirus. Nasce così l’iniziativa di un gruppo di professionisti provenienti da diverse parti d’Italia, che hanno deciso di dare vita a un ciclo di seminari online formativi aperti a tutti e assolutamente gratuiti, in un’ottica di solidarietà digitale. Perché è solo facendo rete e aiutandosi l’uno con l’altro, anche a chilometri di distanza, che le imprese italiane possono ripartire più forti di prima, con un bagaglio ancora più ricco di conoscenze e competenze.

“Reboot Criteria”, è questo il nome del progetto che fa letteralmente leva sulla ripartenza e sulla ricostruzione con un occhio attento a ciò che avverrà dal punto di vista economico e comunicativo nell’ambito aziendale. Saranno tre gli incontri che si svolgeranno a partire dal 5 maggio della durata di un’ora e mezza e condotti da 2 professionisti, con l’ausilio di un giornalista moderatore del webinar. Queste alcune delle tematiche degli incontri online: valorizzazione e tutela dei beni immateriali, coaching e smart working, innovazioni del marketing-mix d’impresa e nuovi possibili sviluppi commerciali sui mercati nazionali e internazionali.

L’idea di lanciare il progetto di “Reboot Criteria” nasce in Sicilia. “La storia è iniziata più o meno un mese fa – spiega Piero Tuzzo, ingegnere e director business development di STSicily group – Nello stallo più totale, in un futuro incerto, mi sono chiesto cosa bisognava fare? Di sicuro non piangere e disperarsi ma agire, subito, proporre soluzioni immediate a quella che sembra essere la crisi più grossa del dopoguerra. Per ripartire era necessario coinvolgere saperi diversi e soprattutto professionisti che vivono in diverse aree d’Italia”.

Partecipano al webinar sei professionisti: Ing. Marco Cali, Dott. Francesco Ferraioli, Dott. Carlo Dalla Valle, Dott. Roberto Rigati, Ing. Piero Tuzzo e Arch. Giuseppe Urso. Moderano gli incontri i giornalisti Federica Raccuglia ed Emanuele Termini. La partecipazione è gratuita ma limitata a 40 iscrizioni, per cui è consigliato iscriversi subito alla lista richiedenti per essere registrati/ammessi, sia come liberi professionisti /manager che come impresa. Per iscriversi visitare il sito www.rebootcriteria.it o la pagina Facebook https://www.facebook.com/RebootCriteria.

Le date dei webinar:

1) Martedì 5 maggio, dalle ore 17 alle ore 18.30 (05-06.30 pm.):

“Valorizzazione e tutela beni immateriali, reperimento risorse e misure “salva imprese”, alla luce dei nuovi D.L.”

Guest speakers: Ing. Marco Calì e Dott. Francesco Ferraioli

2) Mercoledì 6 maggio, dalle ore 17 alle ore 18.30 (05-06.30 pm):

” Coaching e Smart Working: nuovi strumenti per governare i cambiamenti “.

Guest speakers: Dott. Roberto Rigati e Dott. Carlo Dalla Valle

3) Giovedì 7 maggio, dalle ore 17 alle ore 18.30 (05-06.30 pm.):

“Innovazioni del marketing-mix d’impresa e nuovi possibili sviluppi commerciali sui

mercati nazionali e internazionali, in piena era Covid19”

Guest speakers: Ing. Piero Tuzzo e Arch. Giuseppe Urso