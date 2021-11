I dati riguardano la settimana del 18-24 ottobre

La percentuale si attesta allo 0,14%

Positivi 807 alunni su 589.704 delle scuole (da infanzia a secondo grado)

Su 64.267 docenti 95 sono risultati positivi

Rimane stazionaria l’incidenza degli alunni positivi al covid19 nelle scuole siciliane. La percentuale si attesta allo 0,14% e riguarda la settimana dal 18 al 24 ottobre. Rispetto ai numeri della settimana precedente si conferma una diminuzione (0,17%).

Positivi 807 alunni su 589.704

Lo dice la rivelazione settimanale dell’ufficio scolastico regionale per la Sicilia. Gli alunni positivi (da infanzia a scuola secondo grado) sono 807 su 589.704.

Variazioni non significative per docenti e personale Ata

Per il personale docente e Ata – dice l’ufficio scolastico – si riscontra una variazione non significativa dell’incidenza dei positivi rispetto alla settimana precedente: per i docenti dallo 0,13% allo 0,15% mentre per il personale Ata dallo 0,9% allo 0,10%.

Gli attuali dati, anche per il personale scolastico, sono in miglioramento rispetto alla prima settimana di rilevazione (20-27 settembre 2021). Su 64.267 docenti 95 sono risultati positivi, su 16.831 impiegati Ata solo 16 sono risultati positivi.

I dati Covid nell’ultima settimana in Sicilia

Nella settimana dal 25 al 31 ottobre in Sicilia si è registrato un nuovo incremento dei nuovi positivi e, dopo 7 settimane, anche degli attuali positivi. Sono invece diminuiti i ricoverati e i nuovi ingressi in terapia intensiva e i decessi.

E’ quanto emerge dall’elaborazione dei dati nell’isola da parte dell’ufficio di statistica del Comune di Palermo. I nuovi positivi sono 2574, il 14,7% in più rispetto alla settimana precedente. E’ aumentato anche il rapporto fra tamponi positivi/tamponi effettuati, ora al 2,9%.

Il numero degli attuali positivi è 7197, 529 in più. Le persone in isolamento sono 6876. I ricoverati sono 321, di cui 33 in terapia intensiva. Sono aumentati di 12. I ricoverati in terapia intensiva sono diminuiti di 9.

Nella settimana si sono registrati 16 nuovi ingressi in terapia intensiva. Il numero dei guariti (294.018) è cresciuto di 2014. La percentuale dei guariti è del 95,4%. I decessi registrati nella settimana sono 31. Il totale dei decessi in Sicilia è 7017.

Ieri 295 nuovi casi in Sicilia

Sono 295 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell’isola a fronte di 7.004 tamponi processati in Sicilia. Ieri i nuovi positivi erano 301. L’incidenza sale al 4,2% ieri al 2,7%. L’isola è al quinto posto per contagi, al primo c’è il Lazio con 445 casi, al secondo posto l’Emilia Romagna con 407 casi, al terzo il Veneto con 362 casi e ql quarto la Campania con 354 casi.

Gli attuali positivi sono 7.384 con un aumento di 187 casi. I guariti sono 106 mentre si registrano altre 2 vittime, che portano il totale dei decessi a 7.019.