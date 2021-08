Un vademecum realizzato da Fimmg Sicilia

La Fimmg Sicilia ha realizzato sei infografiche che racchiudono e semplificano le norme

L’obiettivo è quello di agevolare il compito dei medici e dei sanitari

Una guida che si rivolge a tutti, anche ai cittadini, per avere idee più chiare

La Fondazione italiana medici di famiglia Sicilia ha elaborato un vademecum di servizio in sei infografiche per districarsi tra le norme regionali e nazionali che regolano la gestione e i comportamenti necessari in tempo di pandemia da covid.

Una semplificazione della normativa realizzata fino ad oggi, che ha visto la produzione di molti decreti e circolari anche a pochi giorni di distanza. Obiettivo: agevolare il compito dei medici e dei sanitari nella gestione del cittadino ex covid e potenzialmente covid per migliorare le condizioni di salute e di libertà di circolazione dei cittadini.

I punti chiave

Si tratta di una fotografia dettagliata, sviluppata in 6 infografiche, su alcuni punti chiave non ancora chiari ai più, compresi gli addetti ai lavori: cosa serve e come procedere per ottenere varie certificazioni, la validità e i documenti necessari da inserire nel sistema Ts (Tessera sanitaria); chi ha diritto all’esenzione alla vaccinazione, la durata e chi deve certificarla, le controindicazioni temporanee e le condizioni permanenti; differenza tra isolamento e quarantena, cosa fare se il paziente è positivo “a lungo termine” o nel caso di contatto a basso rischio e quando può tornare al lavoro dopo la guarigione; le modalità d’ingresso in Italia dall’estero accompagnate da una scheda minuziosa dei Paesi di provenienza e le deroghe previste.

“Un servizio rivolto a tutti che riassume le molte regole”

“Abbiamo voluto rendere un servizio – ha detto Luigi Galvano, segretario regionale della Federazione – per fornire ai medici e ai sanitari, ma anche ai cittadini e a chi si occupa di informazione e comunicazione, uno strumento veloce che riassumesse l’infinità di regole che sovrintendono alla gestione del paziente covid ed ex covid per districarsi nel ginepraio normativo ed operare nel rispetto dell’attuale normativa. Attraverso queste semplici infografiche, i cittadini possono anche conoscere i loro doveri in tempi di pandemia, ma anche i loro diritti”.

Dove consultare le infografiche

Elaborate dal gruppo di lavoro coordinato da Maria Fustaneo, con il contributo di Luigi Galvano, Francesco Magliozzo, Giovanni Merlino, Francesca Taormina, Luigi Tramonte e Rita Zafonte, le infografiche possono essere consultate e scaricate all’indirizzo https://www.canva.com/design/DAEmtTlJrPo/z-lLNemLvuDsdmtfXkc6kw/view?website#4, oppure dal sito www.Fimmgpa.it .

Le misure contenute saranno riesaminate in base ad eventuali aggiornamenti dei governi regionale e nazionale.