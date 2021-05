Fino al 19 maggio

A Maniace e Riesi

Lo ha disposto il presidente della regione su richiesta dei comuni interessati

Zone rosse dal 10 al 19 maggio

Due nuove zone rosse in Sicilia. L’aumento dei positivi al Covid19 farà scattare le restrizioni a Maniace, in provincia di Catania, e Riesi, nel Nisseno. Lo ha disposto il presidente della Regione Nello Musumeci – su richiesta delle amministrazioni comunali e a seguito delle relazioni delle Asp – con un’ordinanza che avrà efficacia da lunedì 10 a mercoledì 19 maggio. Nove giorni di restrizioni dunque in questi due comuni. Diventano, quindi, 24 le zone rosse nell’Isola.

Le altre zone rosse in Sicilia

A Palermo troviamo Giardinello, San Giuseppe Jato, San Cipirrello, Belmonte Mezzagno, Santa Cristina Gela, Marineo, Corleone, Mezzojuso, Bolognetta, Baucina, Termini Imerese, Cefalù.

In provincia di Messina: Tusa, Tortorici, Longi, Nizza di Sicilia, Fiumedinisi. Ad Enna, Cerami. A Catania, Mineo. A Caltanissetta, Ravansua, Gela, Serradifalco, Santa Caterina Villermosa.

I contagi di oggi

Sono 851 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 25.434 tamponi processati, con una incidenza vicina al 3,4%. La Regione, oggi è sesta per numero di contagi giornalieri. Le vittime nelle ultime 24 ore sono state 19 e portano il totale a 5.546. Il numero degli attuali positivi è di 22.630 con una diminuzione di 700 casi. I guariti oggi sono 1.532.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

Situazione negli ospedali

Negli ospedali i ricoverati sono 1.135, 28 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 140, 2 in meno rispetto a ieri.

La situazione nelle singole province

La distribuzione tra le province vede in testa di nuovo Palermo con 236 casi seguita da Catania con 199 poi Messina 81, Siracusa con 73, Ragusa 71, Agrigento 69, Caltanissetta 65, Trapani 41, Enna 16.

Polemiche sulla Sicilia in zona arancione

Intanto non accenna a placarsi la polemica sulla Sicilia che resta in zona arancione per almeno un’altra settimana. Il Ministero della salute ha dato conferma del contenuto dell’ordinanza anti Covid19 firmata del Ministro Speranza