Tutti negativi i tamponi gli assessori

Giunta in quarantena per motivi precauzionali dopo la positività di Scilla

Impegni pubblici rinviati

I lavori all’Ars aggiornati al 25 maggio

Tamponi negativi per giunta governo

“A seguito della positività al Covid dell’assessore regionale Toni Scilla, i componenti la Giunta di governo si sono sottoposti al tampone, risultato per tutti negativo. Del resto, l’ultima seduta di venerdì scorso si è tenuta, come le precedenti, in una sala ampia circa duecento metri quadri, seduti distanziati e sempre con la mascherina. Nessun contatto diretto, quindi, con l’assessore risultato positivo. Si è deciso in ogni caso di adottare qualche giorno di prudenza e la ripetizione del tampone, rinviando perciò alla prossima settimana gli impegni istituzionali, come ha fatto il presidente Musumeci che ha rinunciato a partecipare oggi pomeriggio alla inaugurazione dell’hub vaccinale di Gela”. Lo fanno sapere dalla Regione siciliana dopo che l’assessore regionale alle risorse agricole ed alimentari, Toni Scilla, è risultato positivo al Covid19. L’assessore ha accusato lievi sintomi influenzali nella giornata di sabato e da qui il tampone che è risultato positivo.

Giunta in quarantena

Nonostante i tamponi siano tutti negativi, a scopo precauzionale l’intera giunta regionale resta in quarantena in attesa dei nuovi tamponi di riscontro.

Scilla nella giornata di venerdì ha lavorato in assessorato e in serata ha partecipato alla giunta di governo da qui l’esigenza di porre in quarantena i componenti dell’esecutivo regionale e i suoi più stretti collaboratori in assessorato.

Sabato i sintomi

L’assessore presenta lievi sintomi che appaiono analoghi a quelli influenzali e le sue condizioni non destano alcuna preoccupazione.

Il governatore vaccinato

Non è la prima volta che contatti con persone positive fanno scattare la quarantena per il presidente della Regione Nello Musumeci che però, adesso, è stato vaccinato con la prima dose di AstraZeneca.

Lavori Ars rinviati al 25 maggio

L’Ars, per mezzo di una nota, fa sapere che il 25 maggio riprendereanno i lavori all’Assemblea regionale Siciliana. “A seguito della comunicazione da parte del governo della Regione circa il rinvio alla prossima settimana, per ragioni di prudenza, degli impegni istituzionali dei componenti della giunta di governo, a causa della positività al Covid-19 dell’assessore per l’Agricoltura, Toni Scilla, non potendo gli stessi partecipare alle sedute dell’Assemblea regionale siciliana, l’attività parlamentare d’aula e di commissione prevista per la corrente settimana (17-21 maggio), per le stesse ragioni precauzionali è sospesa e rinviata a martedì 25 maggio 2021”.