La replica del commissario

Il commissario per l’emergenza covid parla di una riorganizzazione delle Usca

Costa: “Allarmi su smantellamento sono del tutto infondati”

“A fine agosto bisognerà ripensare l’organizzazione delle Usca sul territorio”

Nessuno ‘smantellamento’, ma solo una riorganizzazione perché la pandemia si evolve ed in futuro, con la riapertura delle scuole, la strategia cambierà nuovamente. Il commissario all’emergenza covid di Palermo Renato Costa risponde così ai timori di uno smantellamento delle Unità speciali di continuità assistenziale (le Usca, appunto) a seguito della decisione di accentrare i medici alla Fiera del Mediterraneo.

“Gli allarmi lanciati nelle ultime ore su un cosiddetto ‘smantellamento’ del sistema delle Usca sono del tutto infondati – sottolinea Costa – accentrare le squadre di medici alla Fiera del Mediterraneo è un provvedimento necessario per gestire al meglio la pandemia. Immaginare che la si possa affrontare passivamente, limitandosi a leggere i bollettini dei contagiati, è lontano dalla realtà”.

“Virus va prevenuto”

Costa continua sottolineando l’importanza della prevenzione. “Il virus va cercato; non bisogna seguirlo, ma prevenirlo. È quello che abbiamo fatto in questi mesi, testando centinaia di migliaia di cittadini. È quello che ci ha permesso di proteggere decine di migliaia di persone, le loro famiglie, i loro amici, i loro colleghi”.

“Lavoro delle Usca straordinario”

Il commissario per l’emergenza covid sottolinea il ruolo delle Unità speciali di continuità assistenziale: “Le Usca – osserva – hanno fatto un lavoro straordinario a Palermo e provincia, curando molti pazienti a casa e facendo così risparmiare posti letto preziosi per gli ospedali e i malati più gravi. Questo sistema andava bene quando i nuovi positivi in provincia erano centinaia al giorno e almeno 800 i pazienti assistiti quotidianamente a domicilio da squadre di medici che partivano dalla Fiera del Mediterraneo”.

“Situazione epidemiologica diversa”

E fa il punto sulla situazione dei contagi. “Ora che la situazione epidemiologica è diversa, con la quasi totalità dei Comuni a zero nuovi positivi e meno pazienti da curare a domicilio ma con il pericolo delle varianti e la necessità di un tracciamento massiccio, serve un cambio di passo”.

“Non abbandoniamo i territori”

Sul nodo focale: “Trasferire le Usca alla Fiera del Mediterraneo non vuol dire abbandonare i territori: è esattamente il contrario. Proprio perché all’hub ha sede la struttura che gestisce l’emergenza e proprio perché qui sono concentrate tutte le professionalità che la stanno affrontando, portare le Usca alla Fiera è la scelta più sensata nell’ottica non di un loro ‘smantellamento’, ma di una loro ottimizzazione. Si tratta di rimodulare la loro attività a seconda delle sfide poste dalla pandemia, per un utilizzo ancora più efficiente di queste risorse”.

“Nessun paziente resterà senza medico”

E rassicura: “Nessun paziente resterà senza il suo medico: la continuità terapeutica è il presupposto di base della medicina di prossimità, che è il modello organizzativo cui ci ispiriamo. Nulla cambia neanche nel mio rapporto con i sindaci: hanno trovato in me un interlocutore sempre disponibile fin dal primo momento e continueranno a trovarlo”.

Previsti altri adeguamenti su gestione emergenza

“Il trasferimento delle Usca alla Fiera non è il primo adeguamento delle modalità di gestione dell’emergenza e certamente non sarà l’ultimo. A fine agosto la vicina riapertura delle scuole imporrà strategie nuove: bisognerà ripensare nuovamente l’organizzazione delle Usca sul territorio, proprio perché la pandemia è in continua evoluzione. Semmai, se il timore è davvero lo ‘smantellamento’ delle Usca, deve preoccupare non il mio decreto di trasferimento ma il nuovo bando con cui l’Azienda sanitaria provinciale di Palermo vuole dimezzare il personale in servizio”.