Non accadeva da otto mesi

Seicento tamponi negativi in modalità drive-in

È la prima volta che succede dall’attivazione delle postazioni

Costa “Notizia emozionante. Continuiamo così e torneremo presto a normalità”

Seicento tamponi eseguiti al drive-in dell’hub della Fiera del Mediterraneo e nessun positivo al Covid19. È la prima volta che succede in otto mesi, ovvero dal 22 ottobre 2020, data in cui sono state attivate le postazioni per i tamponi rapidi.

Il commissario Covid della Città metropolitana di Palermo Renato Costa: “Una notizia emozionante che ci ripaga di tanto lavoro e sacrifici. Continuiamo con vaccini, mascherine e distanziamento e potremo tornare presto alle nostre vite”.

Dal 4 al 10 giugno, record di inoculazioni

Nuovo record di vaccinazioni anti Covid in Sicilia. Nel periodo dal 4 al 10 giugno nell’Isola sono state infatti effettuate 366.662 somministrazioni (di cui l’84 per cento come prima dose).

Un risultato che ha consentito, quindi, di oltrepassare, per l’ennesima settimana consecutiva, di oltre cinquantamila dosi il target (superiore di quasi trentamila vaccini rispetto a sette giorni fa) – assegnato alla Regione Siciliana dalla Struttura commissariale nazionale guidata dal generale Figliuolo.Oltre tre milioni le somministrazioni in Sicilia

In Sicilia sono state già effettuate oltre tre milioni di somministrazioni, con un milione di persone che hanno già completato il ciclo vaccinale.

“Evidente segnale di voler tornare alla normalità”

“Procede sempre più spedita – sottolinea con soddisfazione l’assessore alla Salute Ruggero Razza – la campagna vaccinale nell’Isola: un evidente segnale, da parte dei siciliani, di volere ritornare a una vita normale. Un risultato che, da un lato, consente a tutta Italia di procedere a passo spedito verso l’immunizzazione dell’intera popolazione, dall’altro premia gli sforzi della Regione che, proprio in queste settimane, ha potenziato ulteriormente la rete di Hub e Centri di vaccinazione nell’Isola”.

Fine settimana intenso

Fine settimana d’intensa attività vaccinale a Palermo e a Lampedusa. Fino a domenica 13 sono previste circa 1.200 somministrazioni a Villabate. Insieme alla locale amministrazione comunale è stato allestito nei locali della Scuola Palagonia di via Vicinale Agnello un punto vaccinale. Oggi, sabato 12 e domenica 13 la struttura sarà aperta al pubblico dalle 8.30 alle 20. Si procederà alle vaccinazioni in base a una preregistrazione curata dall’Amministrazione comunale di Villabate.

Foto: pagina Facebook Commissario Emergenza Covid19 Palermo