Dal 4 al 10 giugno, 50mila vaccini in più rispetto al target nazionale

Inoculate 266.662 dosi nel periodo che va dal 4 al 10 giugno

L’84% di queste come prima dose

In Sicilia già somministrati oltre tre milioni di vaccini

Nuovo record di vaccinazioni anti Covid in Sicilia. Nel periodo dal 4 al 10 giugno nell’Isola sono state infatti effettuate 366.662 somministrazioni (di cui l’84 per cento come prima dose).

Un risultato che ha consentito, quindi, di oltrepassare, per l’ennesima settimana consecutiva, di oltre cinquantamila dosi il target (superiore di quasi trentamila vaccini rispetto a sette giorni fa) – assegnato alla Regione Siciliana dalla Struttura commissariale nazionale guidata dal generale Figliuolo.

Oltre tre milioni le somministrazioni in Sicilia

In Sicilia sono state già effettuate oltre tre milioni di somministrazioni, con un milione di persone che hanno già completato il ciclo vaccinale.

“Evidente segnale di voler tornare alla normalità”

“Procede sempre più spedita – sottolinea con soddisfazione l’assessore alla Salute Ruggero Razza – la campagna vaccinale nell’Isola: un evidente segnale, da parte dei siciliani, di volere ritornare a una vita normale. Un risultato che, da un lato, consente a tutta Italia di procedere a passo spedito verso l’immunizzazione dell’intera popolazione, dall’altro premia gli sforzi della Regione che, proprio in queste settimane, ha potenziato ulteriormente la rete di Hub e Centri di vaccinazione nell’Isola”.

Fine settimana intenso

Fine settimana d’intensa attività vaccinale a Palermo e a Lampedusa. Fino a domenica 13 sono previste circa 1.200 somministrazioni a Villabate. Insieme alla locale amministrazione comunale è stato allestito nei locali della Scuola Palagonia di via Vicinale Agnello un punto vaccinale. Oggi, sabato 12 e domenica 13 la struttura sarà aperta al pubblico dalle 8.30 alle 20. Si procederà alle vaccinazioni in base a una preregistrazione curata dall’Amministrazione comunale di Villabate.

Dosi anche sulle Madonie

Somministrazioni straordinarie oggi anche a Montemaggiore Belsito dove nella Scuola Materna Monsignore Arrigo sono state allestite 7 postazioni di anamnesi, 4 di somministrazione e 5 per il rilascio delle certificazioni. L’iniziativa, organizzata con la locale amministrazione comunale, è realizzata insieme a medici e infermieri dei nuclei di vaccinazione mobili della Difesa che operano nell’ambito dell’operazione Eos, voluta dal ministro della Difesa e condotta sotto l’egida del comando operativo di vertice Interforze. Altre 4 squadre di medici ed infermieri militari sono oggi a supporto delle attività anche a Partinico, sia nel centro di vaccinazione (Via Mons. Domenico Mercurio1) che nelle somministrazioni a domicilio.

Vaccini di massa a Lampedusa

Riprende la vaccinazione di massa a Lampedusa. Finora sono 3.000 i cittadini delle Pelagie che hanno ricevuto la doppia dose di siero. Fino a lunedì 14 giugno saranno attive nel Poliambulatorio di Contrada Grecale 6 postazioni di anamnesi, altrettante di somministrazione e 4 per il rilascio delle certificazioni.

Drive in alla Casa del Sole

Intanto, come ogni fine settimana, sabato 12 e domenica 13 tornerà in funzione il Drive In alla Casa del Sole di Palermo (ore 8-20). L’iniziativa è rivolta agli over 80 e ai soggetti fragili che potranno ricevere la somministrazione del vaccino rimanendo seduti in auto.

L’open day della Regione

Inoltre fino a tutta domenica 13 in tutti i Centri vaccinali (a eccezione di quelli ospitati negli Ospedali) è attiva (ore 8-20) l’iniziativa “Porte aperte” in Sicilia: i cittadini dai 18 anni in su, che non presentano fragilità, potranno vaccinarsi su base volontaria anche senza prenotazione. I vaccini dedicati all’iniziativa erano Vaxzevria di AstraZeneca e Janssen di Johnson & Johnson ma con la sospensione delle somministrazione di questi vaccini sotto i 60 anni si procederà con altri sieri. L’iniziativa prende l’avvio da una disposizione del presidente della Regione Nello Musumeci per accelerare ulteriormente la campagna d’immunizzazione, che procede in maniera spedita in tutta l’Isola e fa registrare un trend in costante crescita.