Un dipendente dell’assessorato regionale al lavoro impiegato all’ufficio provinciale, centro per l’impiego di via Praga (l’ex collocamento, nome con il quale molti palermitani continuano a identificare quegli uffici) è risultato positivo al Covid19.

L’impiegato, già in quarantena a casa perché asintomatico, manca da ieri dall’ufficio. Alla dirigenza regionale il caso è stato comunicato ieri stesso ed è subito scattato il protocollo di emergenza.

Questa mattina è stata effettuata la sanificazione dei locali a cominciare dalla stanza di lavoro del dipendente trovato positivo ed è stata fatta la comunicazione all’Asp di Palermo per avviare le operazioni di contact tracing ovvero di identificazione e sottoposizione a tampone di tutte le persone entrate in contatto con il contagiato nelle ultime due settimane.

“L’allarme è circoscritto – fanno sapere dalla regione siciliana – perché gli uffici provinciali del lavoro non sono ancora aperti al pubblico e ricevono solo per appuntamento. Peraltro il dipendente risultato positivo non è fra quelli che si spostavano fra gli uffici o avevano contatti diretti con il pubblico dunque il rischio contagio è abbastanza limitato”

A limitare il problema anche il fatto che circa metà dei 250 dipendenti di quegli uffici sono ancora in smart working “Nonostante tutto ciò la situazione non viene sottovalutata – dicono ancora dalla Regione – e sono state attivate tutte le procedure previste per questi casi”

I responsabili attendono indicazioni dai servizi sanitari per decidere sulla riapertura o meno di lunedì dopo la sanificazione degli uffici. In ogni caso il ricevimento del pubblico resta estremamente limitato e solo per appuntamento.

E’ il secondo caso di cui si apprende a Palermo questa mattina. L’altro riguarda una donna di 61 anni che è stata ricoverata la scorsa notte all’ospedale Policlinico di Palermo. Aveva febbre e astenia. Dopo i controlli è risultata positiva al tampone.

Le sue condizioni non sono gravi. Adesso per i sanitari dell’Asp scatteranno i controlli a quanti hanno partecipato sabato scorso ad un matrimonio in un comune nel palermitano a cui la donna aveva partecipato.

Gli invitati alla celebrazione e al banchetto dovranno essere controllati per scongiurare un focolaio.