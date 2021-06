Dall’1 al 4 luglio in tutti gli hub provinciali della regione

Dall’1 al 4 luglio in tutti gli hub vaccinali delle province siciliane

Iniziativa rivolta ai soggetti fragili ed agli over 60

Potranno ricevere Pfizer o Moderna senza prenotazione

Tornano gli “Open days” in tutti i punti vaccinali delle province siciliane. L’iniziativa, in partenza da giovedì 1 fino a domenica 4 luglio, è rivolta ai soggetti fragili e a quelli di età pari o superiore a 60 anni che in questi quattro giorni potranno ricevere il vaccino Pfizer o Moderna senza prenotazione.

L’obiettivo è quello di sensibilizzare ulteriormente la popolazione, anche alla luce della diffusione delle varianti. Lo comunica l’assessorato alla Salute della Regione Siciliana.

Crolla il contagio in Sicilia

Prima settimana di zona bianca per l’isola e buoni dati di contenimento del contagio. Nonostante la Sicilia rallenti meno del resto d’Italia, l’ultima settimana registra positivi indici di tendenza. L’ufficio Statistica del Comune di Palermo rende noti i dati relativi all’andamento della pandemia in Sicilia e riferiti a ieri, domenica 27 giugno, dal Dipartimento della Protezione Civile.

“La settimana appena conclusa, prima settimana in zona bianca – scrivono nella nota – ha fatto registrare risultati molto favorevoli, come già la settimana precedente: sono sensibilmente diminuiti i nuovi positivi e i ricoverati. Sono diminuiti anche i ricoverati in terapia intensiva, i nuovi ingressi in terapia intensiva e le persone decedute”.

In una settimana solo 784 nuovi positivi

Nella settimana appena conclusa i nuovi positivi in Sicilia sono 784, il 37,1% in meno rispetto alla settimana precedente, quando già si era registrata una diminuzione del 31,3%. È l’incremento settimanale più basso dallo scorso mese di settembre. Il numero degli attuali positivi è pari a 4368, 1192 in meno rispetto alla settimana precedente.

I ricoverati e i contagiati in isolamento

Le persone in isolamento domiciliare sono 4183, 1112 in meno rispetto alla settimana precedente. I ricoverati sono 185, di cui 23 in terapia intensiva. Rispetto alla settimana precedente sono diminuiti di 80 unità (i ricoverati in terapia intensiva invece sono diminuiti di 3 unità). Nella settimana appena conclusa si sono registrati 9 nuovi ingressi in terapia intensiva (-18,2% rispetto agli 11 della settimana precedente). I ricoverati complessivamente rappresentano il 4,2% degli attuali positivi (i ricoverati in terapia intensiva lo 0,5%).