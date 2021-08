Covid19 Sicilia, occupazione posti letto dei pazienti contagiati al 12 per cento negli ospedali

06/08/2021

Covid19, oscillazioni regionali nel tasso di occupazione dei posti letto dei pazienti contagiati La Sicilia raggiunge quota 12 per cento I dati del monitoraggio Agenas Resta stabile al 4%, a livello nazionale, ma con oscillazioni regionali, il tasso di occupazione dei posti letto da parte di pazienti affetti da Covid-19 nell’area non critica degli ospedali rispetto al totale di quelli disponibili. Occupazione posti letto pazienti Covid19, la Sicilia raggiunge quota 12 per cento La Sicilia raggiunge quota 12%, il livello più alto ma ancora sotto la soglia del 15% indicata come uno dei nuovi parametri principali per il cambio di colore delle regioni. Tre regioni, secondo il monitoraggio giornaliero dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), vedono un aumento dell’1%, ovvero Marche, Piemonte e Sicilia, mentre altre due un calo dell’1%: Friuli Venezia Giulia, e Valle d’Aosta. Nessuna regione supera la soglia di saturazione del 15 per cento Le regioni del centro Sud vedono un maggior peso del Covid nei reparti, in particolare la Sicilia, con un tasso di occupazione arrivato al 12%, seguita da Calabria (10%), Basilicata, Campania e Lazio (6%). Nessuna però supera la soglia di saturazione del 15%. Il monitoraggio Agenas regione per regione Il monitoraggio Agenas confronta i dati del 5 agosto rispetto a quelli del 4. Per i ricoveri Covid, sempre in area medica, ovvero nei reparti di malattie infettive, medicina interna e pneumologia, questa nel dettaglio, la situazione regione per regione: Abruzzo (3%), Basilicata (6%), Calabria (10%), Campania (6%), Emilia Romagna (4%), Friuli Venezia Giulia (1%, in calo del -1%), Lazio (6%), Liguria (2%), Lombardia (4%), Marche (5%, in crescita dell’1%), Molise (1%), Bolzano (1%, in calo del1%), Trento (2%), Piemonte (2%, in crescita dell’1%), Puglia (3%), Sardegna (5%), Sicilia (12%, in crescita dell’1%), Toscana (4%), Umbria (3%), Valle d’Aosta (5%, in calo dell’1%) e Veneto (2%). Gli attuali ricoverati Nessuna Regione o Provincia autonoma supera questa settimana, a quanto si apprende, la soglia critica di occupazione dei posti letto per pazienti Covid in terapia intensiva o area medica. Tuttavia, secondo il monitoraggio dell’Iss-Ministero della Salute all’esame della Cabina di regia, il tasso di occupazione in intensiva è leggermente in aumento, al 3%, con i ricoverati che passano da 189 (27/07/2021) a 258 (03/08/2021). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale aumenta invece al 4% ed i ricoverati passano da 1.611 (27/07/2021) a 2.196 (03/08/2021).

