Possibile variante Omicron

Il governatore della Campania De Luca: “positivi due militari di rientro dal Sudafrica”

Avviato sequenziamento campioni.

Hanno fatto sosta in Sicilia

”Prima di venire qui abbiamo saputo dalla Asl Napoli 2 che sono stati trovati positivi due colonnelli di ritorno da una missione in Sudafrica”. Lo ha reso noto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso del suo intervento al giuramento degli infermieri.

Viaggiavano con altri 80 militari

”I due colonnelli – ha aggiunto – viaggiavano insieme a un reparto del nostro esercito di 80 militari, li abbiamo subito messi in isolamento e abbiamo inviato al Ceinge il necessario per il sequenziamento”.

“Sono stati ovviamente avvertiti i comandi dell’esercito e i nostri colleghi del sistema sanitario siciliano perché lì era stata effettuata una sosta”.

Forse Variante Omicron

Possibili casi di variante Omicron dunque.

“E’ presumibile che il comportamento della variante Omicron sarà lo stesso anche nel nostro Paese, con una crescita forte dei casi. Il trend di crescita della variante si sta infatti dimostrando analogo in tutti i Paesi, ma noi non abbiamo ancora dei dati certi in quanto effettuiamo minori sequenziamenti rispetto agli altri”. Lo afferma all’ANSA Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute. Omicron, ha inoltre affermato in un tweet, sarà “prevalente nel Regno Unito e Danimarca entro la settimana: a Londra rappresenta già il 40% dei casi”.

Rischio piazze vuote a Capodanno

A due settimane dal 31 dicembre sembra consolidarsi l’orientamento di sindaci e governatori di annullare eventi e feste nel tentativo di scongiurare pericolosi assembramenti la notte dell’ultimo dell’anno. I numeri dei contagi in rapida risalita, l’incognita della variante Omicron, rendono concreto lo spettro del cambio di colore per alcune regioni.

I dati di oggi confermano l’andamento delle ultime settimane: i positivi sono 20.677 e decessi sono 120, una cifra quest’ultima che non si registrava dalla fine di maggio. Il tasso di positività cala sensibilmente passando dal 4% al 2,66% alla luce del boom di tamponi effettuati: 776.363.

Un quadro severo soprattutto in alcune realtà. Trento va verso la zona gialla mentre in Veneto nelle ultime 24 ore si sono registrati oltre quattromila positivi (4.088) contro i 2.096 di ieri.