Il presidente dell’Amat Michele Cimino ha chiesto al viceministro Teresa Bellanova in visita a Palermo la priorità per i vaccini per gli autisti dell’Amat. “Il trasporto pubblico è un servizio essenziale – afferma Cimino – soprattutto in questi mesi di pandemia.

E’ importante avere a disposizione tutto il personale per garantire le corse quotidiane. Per questo abbiamo invitato il viceministro a prendere in considerazione la nostra richiesta e considerare gli autisti come professione indispensabile a rischio”.

In tema di Covid da ieri i sanitari del 118 affiancano i medici dell’Asp di Palermo per vaccinare i fragili nelle case di cura a Palermo e provincia. La proposta era arrivata dal Gabinetto del Commissario per l’emergenza, Francesco Paolo Figliuolo, che aveva ha scritto al presidente della Sis 118 Mario Balzanelli per vaccinare a domicilio i fragili e le persone non autosufficienti con l’uso di automediche, con medici e infermieri 24 ore al giorno e anche durante i festivi.

L’iniziativa per proseguire nella vaccinazione per arrestare la diffusione del virus concentrandosi con una maggiore presenza nel territorio è stata colta dal direttore del 118 Fabio Genco.

Gli equipaggi del 118 rappresentano la migliore garanzia di sicurezza in caso di eventi avversi rilevanti. Si inizia con le casa di riposo e poi il servizio potrebbe proseguire con i soggetti anziani con patologia che si trovano a casa.