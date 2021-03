Il programma

Il viceministro alle Infrastrutture Bellanova domani e sabato in Sicilia

Ecco il programma della due giorni del viceministro

tanti incontri istituzionali domani e sabato

Il viceministro delle Infrastrutture Teresa Bellanova, domani, 26 marzo e sabato 27, sarà in Sicilia. Ad accompagnarla il presidente dei senatori d’Italia Viva, Davide Faraone.

Incontri al porto e all’Amat

Teresa Bellanova, insieme a Davide Faraone, al parlamentare nazionale Francesco Scoma, al deputato regionale Edy Tamajo e ai consiglieri comunali di Palermo d’Italia Viva, si recheranno al Porto di Palermo per un incontro con i vertici dell’Autorità Portuale. Subito dopo incontrerà le parti sociali. In seguito raggiungeranno la sede dell’Amat in via Roccazzo a Palermo dove incontreranno il presidente Michele Cimino.

Incontri istituzionali

Nel pomeriggio farà il punto con gli iscritti sui temi legati alle infrastrutture presso l’Hotel Dioscuri San Leone ad Agrigento. L’incontro, in ottemperanza alle norme anticovid si terrà su Zoom e sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook di Italia Viva Sicilia. Al termine Teresa Bellanova incontrerà i giornalisti. In serata si recherà a Sambuca di Sicilia e nella sede del Comune incontrerà una delegazione di sindaci del territorio.

Giornata per il Trapanese

Sabato Teresa Bellanova e il presidente dei Senatori di Italia Viva, Davide Faraone, visiteranno la provincia di Trapani per alcuni incontri istituzionali. Previsto l’incontro con il presidente di Airgest Salvatore Ombra, presso lo scalo Vincenzo Florio di Trapani-Birgi, a seguire presso il Comune di Marsala Bellanova affronterà le criticità del trasporto marittimo passeggeri alla presenza di armatori del settore presso il Complesso Monumentale San Pietro a Marsala, tenendo conto di tutte le norme per il distanziamento sociale previste per il contrasto al Covid-19, Teresa Bellanova incontrerà i sindaci della Provincia per parlare di “Infrastrutture e Trasporti nella provincia di Trapani” con particolare riferimento al progetto sulla metropolitana di superficie. La visita terminerà ad Alcamo con un incontro riservato di partito alla presenza di un solo rappresentante per comitato della provincia di Trapani.