Solidarietà da più parti al ministro

“Vox Populi. Bellanova zecca rossa” è la scritta comparsa oggi, con una croce celtica accanto, sul muro di una casa a Marsala (Tp), non distante dal municipio, in riferimento al ministro dell’Agricoltura Teresa Bellanova. E’ l’ennesima scritta, sempre con vernice nera e simbologie nazifasciste, fatta a Marsala nelle ultime settimane. A metà maggio, scritte che dileggiavano Anna Frank erano comparse all’ingresso del porto e sul muro della banchina Colombo, mentre nella notte che ha preceduto il 25 aprile è stata imbrattata la targa in ricordo delle partigiane Francesca Alongi, Bice Cerè e Grazia Meningi, realizzata dal Comune su richiesta dell’Anpi e di altre associazioni, nel parco attrezzato sul lungomare Boeo. In entrambi i casi, c’era anche una svastica. Stesso segno lasciato lo scorso 27 gennaio, nel giorno della memoria per le vittime dell’Olocausto, vicino alla Fontana del vino di piazza Francesco Pizzo.

“Il becerume continua a sporcare i muri, le parole d’odio, sempre le stesse, continuano ad accanirsi con violenza contro Teresa Bellanova. Un veleno senza precedenti, un clima intossicato anche da una politica irresponsabile che con le sue parole dà fiato al branco. A Teresa dico: andiamo avanti, senza paura”. L’ha scritto su Facebook il senatore di Italia Viva Davide Faraone, a proposito della scritta contro il ministro Bellanova comparsa su un muro a Marsala.

Solidarietà e vicinanza alla Ministra Teresa Bellanova “per la becera scritta comparsa su un muro di Marsala” anche dalla senatrice di LeU Loredana De Petris, presidente del gruppo Misto. “L’orrendo linguaggio – continua – è tipico di chi non ha argomenti politici da mettere in campo. Il clima di odio che si sta diffondendo sempre più nel Paese è intollerabile e va fermato. Mi auguro si faccia immediatamente piena luce su quanto accaduto”.

“La mia solidarietà alla Ministra Teresa Bellanova. Non c’è e non deve esserci spazio per l’odio nel dibattito pubblico di un Paese democratico. La politica si discosti non solo da chi fa dell’insulto il proprio linguaggio, ma anche da chi fomenta questi atteggiamenti”. Lo dichiara la Senatrice Laura Garavini, Presidente Commissione Difesa e Vicepresidente gruppo Italia Viva- Psi.