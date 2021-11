Shampoo, taglio e… vaccino

Il Covid19 ha cambiato il nostro stile di vita minando anche certezze e riti. O modificandoli. Ed in futuro dal barbiere potremmo anche fare una richiesta del genere: shampoo, taglio e… vaccino.

A lanciare l’idea è Nunzio Reina, parrucchiere palermitano, responsabile area produzione e benessere di Confesercenti Sicilia che ha già incassato la disponibilità del commissario per l’emergenza Covid della provincia di Palermo, Renato Costa, e che nei prossimi giorni cercherà di spiegare l’iniziativa all’interno della sua categoria.

Reina “Nostro lavoro funziona con prenotazioni”

“Il nostro lavoro funziona con le prenotazioni – dice Reina – metteremo al corrente in nostri clienti di questa importante opportunità, per fare prime, seconde o terze dosi”.

Al momento, per un taglio di capelli o per una seduta dall’estetista, non c’è l’obbligo di esibire il green pass. Mentre i lavoratori di coiffeur e centri benessere sono obbligati ad avere il certificato verde.

“In molti potrebbero aderire all’iniziativa”

“Da noi arrivano tante persone. Capiamo subito chi non è vaccinato, senza fare domande. Crediamo che in molti aderiranno all’iniziativa, che si svolgerà in determinate date concordate con la struttura sanitaria – conclude Reina –. Il numero delle adesioni lo comunicheremo al commissario Costa, che organizzerà la squadra di medici. Tutto si svolgerà nei nostri locali”.

Costa “Accogliamo iniziativa di parrucchieri e barbieri, siamo pronti”

“E’ la nostra missione: fare più vaccini per abbassare i contagi e battere il Covid – fa sapere il commissario – Abbiamo iniettato dosi ai palermitani che popolano i mercati storici, in pizzerie e ristoranti. Accogliamo con piacere l’iniziativa di parrucchieri e barbieri, noi siamo pronti”.

Shopping con obbligo di mascherina

Intanto, primo weekend con le nuove regole anti Covid19 in Sicilia dove tornano le ordinanze regionali del presidente Musumeci che impongono ulteriori misure di prevenzione visto l’approssimarsi delle festività natalizie e la risalita dei contagi che ci porta verso la quarta ondata. A prevederle una nuova ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci, adottata dopo la relazione dell’assessorato alla Salute che di fatto entra in vigore da oggi (la firma è di giovedì ma il weekend dello shopping comincia adesso) per restarvi fino al 31 dicembre.

Viene introdotto l’obbligo di portare la mascherina sempre con sé e di indossarla anche in tutti i luoghi aperti al pubblico particolarmente affollati.

“È obbligo di ogni cittadino al di sopra dei 12 anni – si legge testualmente nell’ordinanza – di tenere sempre la mascherina nella propria disponibilità, quando si è fuori casa. Nei luoghi aperti al pubblico la mascherina deve essere indossata se si è nel contesto di presenze di più soggetti in luoghi particolarmente affollati. Si è dispensati solo quando ci si trova tra congiunti o conviventi”.

Di fatta è una misura che riguarda le vie dello shopping che da oggi in poi cominceranno ad affollarsi in vista del natale e degli acquisti.

Obbligo di tampone per chi parte, arriva o rientra

Dovranno sottoporsi all’esame, nei porti e aeroporti siciliani, anche i viaggiatori che arrivano dalla Germania e dal Regno Unito. Attualmente il controllo è già previsto per chi proviene, o vi abbia transitato nei 14 giorni precedenti, dagli Usa, Malta, Portogallo, Spagna, Francia, Grecia e Paesi Bassi.