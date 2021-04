i dati del report dell'ufficio scolastico regionale

Scuole verso la riapertura in presenza ma aumentano i contagi in classe in Sicilia

Tra gli alunni i positivi sono 2.839, i docenti 434 e gli Ata 101.

Finora il personale scolastico vaccinato è di 71.832 unità.

L’Ufficio Scolastico Regionale prosegue la rilevazione dei dati sui contagi da Covid19 sugli alunni, al fine di monitorare l’andamento della situazione epidemiologica nelle scuole siciliane.

Gli ultimi dati disponibili sono aggiornati al 12 aprile, la rilevazione è stata effettuata in 778 scuole.

Gli alunni positivi attuali

Nella scuola dell’infanzia gli alunni positivi sono 230 su 96.835 con una incidenza dello 0,24%. Alla primaria 1.041 positivi su 203.738 (0,51%). Alla scuola di I grado 707 positivi su 138.265 alunni (0,51%). Infine, alla scuola di II grado 861 positivi su 219.453 alunni (0,51%). Il totale degli alunni positivi è dunque 2.839, lo 0,43%.

I contagi relativi al personale scolastico docente e Ata

Il report fornisce anche i dati relativi ai docenti e al personale Ata.

Nella scuola dell’infanzia 109 docenti positivi (l’1,06%) su 10.286 totali. Alla scuola primaria 153 docenti positivi su 25.093 unità (lo 0,61%). Alla scuola di I grado trovati 90 docenti positivi su 19.166 (lo 0,47%), alla scuola di II grado 82 docenti positivi su 26.554 (lo 0,31%). I docenti attualmente positivi al Covid19 sono 434 su un totale di 81.099 soggetti (incidenza dello 0,54%).

Nelle scuole dell’infanzia, primaria, e di I grado lavorano in totale 12.865 Ata. Gli attuali positivi sono 75.

Alla scuola di II grado gli Ata sono 7.852, gli attuali positivi 26. In totale i contagiati sono 101 su 20.717 soggetti, con una incidenza di positivi sul totale dello 0,49%.

Nel report si legge che “dal raffronto con la prima settimana di rilevazione, l’incidenza è passata dallo 0,33% del 1°marzo all’attuale 54% per il personale docente e dallo O,31% del 1° marzo all’attuale 0,49% per il personale Ata”.

Aumentano i contagi

Il report specifica ancora che “per quanto riguarda le scuole di infanzia a I ciclo, dal raffronto con l’ultima settimana di rilevazione si riscontra, in ragione dell’attuale situazione epidemiologica della regione, un aumento dell’incidenza degli alunni positivi passata dallo 0,25% del 22 marzo all’attuale 0,45%”.

Considerando l’intero periodo di osservazione, dal 19 novembre 2020 a oggi, l’incidenza degli alunni positivi al Covid19 è sostanzialmente invariata (0,45%). “In valore assoluto – si legge nel report – si riscontra, rispetto al 19 novembre 2020, un aumento pari a 25 alunni in più per l’infanzia (+12%), e a 127 per la primaria (+14%) mentre invece registriamo un decremento pari a 215 alunni per il I grado (-23%).

E ancora: “Anche per le scuole del II ciclo si riscontra un aumento dell’incidenza degli alunni positivi, attualmente pari allo 0,39%, sia rispetto all’ultima settimana di rilevazione, 22 marzo 2021, che rispetto alla prima settimana di rilevazione, 8 febbraio 2021, che mostrava un’incidenza pari allo 0,27%”.

Proseguono le vaccinazioni nel mondo della scuola

Continua intanto la campagna di vaccinazione per il personale scolastico. Attualmente risultano essere stati vaccinati 71.832 soggetti così ripartiti per fasce di età: 7 (16-19 anni); 1.840 (20-29 anni), 7.248 (30-39 anni); 19.517 (40-49 anni); 28.526 (50-59 anni); 14.694 (60-69 anni). I dati sono estratti da “Open Data su consegna e somministrazione vaccini anti Covid19 in Italia – Commissario straordinario per l’emergenza Covid19”.