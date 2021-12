Sono 1.212 i nuovi casi di Covid19 registrati nell’isola a fronte di 26.781 tamponi processati in Sicilia. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 1.368. Il tasso di positività sale al 4,5% ieri era al 4,4%.

L’isola è all’ottavo posto per contagi, al primo posto c’è la Lombardia con 5.397 casi, al secondo il Veneto con 3.442 casi, al terzo l’Emilia Romagna con 2.500 casi, al quarto il Lazio con 2.404 casi, al quinto la Campania con 2.006 casi, al sesto il Piemonte con 1.569 casi e al settimo la Toscana con 1.370 casi.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

Gli attuali positivi sono 20.787 con un aumento di 912 casi. I guariti sono 339 mentre le vittime sono 10 e portano il totale dei decessi a 7.349.

La situazione negli ospedali

Sul fronte ospedaliero sono 575 ricoverati, con 26 casi in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 61, 6 casi in più rispetto a ieri.

La situazione nelle singole province

Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 194 casi, Catania 274, Messina 242, Siracusa 125, Ragusa 61, Trapani 206, Caltanissetta 107, Agrigento 28, Enna, 24.

“Scuole chiuse”

Sono in forte crescita i contagi da Covid19 nel Siracusano ma a Noto ed Avola, a causa di un incremento esponenziale dei positivi tra gli studenti, i sindaci, Corrado Figura e Luca Cannata, hanno firmato le ordinanze che dispongono la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado.

“Dopo un confronto con – dice il sindaco di Noto, Corrado Figura – l’assessore alla Pubblica Istruzione Giusy Quartararo e vista la nota dell’ASP abbiamo deciso con ordinanza sindacale di sospendere le attività scolastiche (didattiche e amministrative) in presenza da domani 20 Dicembre fino a lunedì 27 dicembre, per il graduale aumento dei casi positivi registrato nelle scuole”.

Lezioni in Dad

“Dovendo interrompere la catena del contagio, sarà quindi disposta – dice il sindaco di Noto, Corrado Figura – la didattica a distanza per tutte le scuole di ogni ordine e grado della nostra città, allo scopo di tutelare la salute pubblica e limitare le circostanze che possano contribuire all’incremento del contagio. Raccomando l’importanza di comportamenti corretti da parte di tutti, con l’uso della mascherina – conclude il sindaco di Noto, Corrado Figura – e l’igienizzazione frequente delle mani”.

Tre scuole di Avola era già in Dad

Nei giorni scorsi, in tre scuole di Avola, una media e due elementari, le lezioni di presenza erano state già sospese dopo l’aumento dei contagi tra gli alunni.

Covid19 in Sicilia

Sono 1.368 i casi di Covid19 registrati ieri nell’isola a fronte di 30.836 tamponi processati in Sicilia. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 1.522. Il tasso di positività scende al 4,4% ieri era al 4,9%.

Un secondo caso di variante Omicron in Sicilia

“Un secondo caso di variante Omicron in Sicilia. Prontamente identificata grazie al sequenziamento nei laboratori di Palermo“. Lo rende noto l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza.

L’appello di Razza alla vaccinazione

“Due considerazioni: ottimo il sistema – dice l’assessore alla Salute Razza – di sorveglianza che, in 5 giorni (a tempi record, quindi!), ha consentito la identificazione della variante; benché due casi siano ancora pochi per una valutazione organica, si conferma, inoltre, che la variante sui soggetti vaccinati non alza le possibilità di ospedalizzazione. Quindi: Vaccinatevi!”.