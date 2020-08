Torna a salire il trend dei nuovi casi di contagio da covid19 nell’isola. Nel report odierno sono nuovamente 10 i casi riscontrati. Lo si apprende attraverso il tradizionale bollettino del ministero della Salute redatto con l’Istituto superiore di sanità e la Protezione civile sulla base dei dati comunicati dalla Regione.

Ma oltre ai nuovi contagi, dopo quasi unmese senza decessi, purtroppo si torna anche a segnare una vittima. Si tratta di uno dei due contagiati di Scicli del quale aveva dato notizia il sindaco. Nella notte il Covid19 ha ucciso il professore Bruno Ficili, siciliano ben 13 volte candidato al Nobel per la pace

I nuovi contagi nell’Isola, confermano fonti dell’assessorato regionale per la salute, sono 5 a Catania, 4 a Ragusa ma fra questi ci sono due migranti sbarcati inq ueste ore risultati positivi, e 1 a Messina. Quattro le persone che risultano guarite dopo un doppio controllo.

Sul fronte dei ricoveri sono 37 le persone che si trovano in ospedale, 34 in ricovero ordinario e 3 in terapina intensiva. Una la persona guarita e una quella deceduta, emre gli altri 3 guariti sono tutti fra gli isolamenti domiciliari

Sono ad oggi 256 le persone in isolamento domiciliare mentre salgono a 293 gli attuali positivi al Covid19 nell’isola. Sono 3.318 le persone che fino ad oggi hanno avuto diagnosticato il contagio in Sicilia, insomma i casi totali; mentre purtroppo sale di uno il numero dei decessi che si ferma a 284. I tamponi effettuati da ieri ad oggi sono stati 2670 (oltre 284 mila in totale dall’inizio dell’emergenza).

Con il ritorno ai decessi tornano anche le polemiche sulla gestione dell’epidemia. “Rinviamo alle prossime ore ogni altra considerazione – dice il sindaco di Scicli Enzo Giannone – a partire da quelle sul sistema dei controlli e della prevenzione che, mi pare, sia in sostanza, per scelte dall’alto, venuto meno”.